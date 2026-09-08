Refüjü aşan otomobil karşı şeride geçip başka araçla çarpıştı

kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuğba C. idaresindeki 06 EA 8201 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

Olay sırasında karşı yönden gelen Kadir Ç. yönetimindeki 55 AOF 792 plakalı otomobile otomobil yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da hasar oluştu.

yaralılar ve müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle Kadir Ç. yönetimindeki otomobilde bulunan Gülbeyaz Ç. ile diğer aracın sürücüsü Tuğba C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Gülbeyaz Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralanan Tuğba C.'nin tedavisi olay yerinde ayakta yapıldı; toplamda 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çağrılan ekipler güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip başka bir araçla çarpıştı: 2 yaralı