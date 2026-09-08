Cumhurbaşkanlığı'nda şampiyon voleybol takımlarına kabul

Cumhurbaşkanlığı külliyesi'nde resmi kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde kimler vardı:

Kabul töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran hazır bulundu.

Şampiyonluğun yankıları:

Gerçekleşen kabul, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun ardından gelen resmi bir kutlama ve değerlendirme niteliğindeydi. Toplantı, federasyon ve takım yetkilileri arasında hem tebrik hem de gelecek planlarının görüşüldüğü bir ortam sağladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TRENDYOL 2026 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA İTALYA’YI 3-2 YENEREK AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI İLE A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI’NI KABUL ETTİ.