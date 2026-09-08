Kaza sollama sırasında yaşandı: İnegöl'de 1'i bebek 6 yaralı

İnegöl'de öğleden sonra trafik kazası

Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar yolu Öğretmenevleri mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ve araçların hareketi

Edinilen bilgilere göre, rampa aşağı Akhisar istikametine seyreden 16 AGD 296 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 16 PT 817 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İddialara göre, Buket E. (30) yönetimindeki 16 PT 817 plakalı araç bir kamyonu solladığı sırada karşı yönden gelen Ömer A. (30) idaresindeki 16 AGD 296 plakalı otomobille sağ ön çamurluk kısımlarından çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak yol kenarında durdu.

Yaralılar, müdahale ve soruşturma

Kazada sürücülerle birlikte 16 PT 817 plakalı araçtaki yolcular Elanur A. (28) ve 4 yaşındaki Göktuğ E. ile diğer araçtaki yolcular Rabia K. (27) ve 1 aylık Atilla A. yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1'İ BEBEK 6 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN İNEGÖL DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI.