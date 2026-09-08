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Tokat'ta direksiyon kontrolünü yitiren araç refüje çarpıp takla attı, 2'si ağır 4 yaralı

Reşadiye D-100'de sürücünün hakimiyetini kaybettiği 34 LC 2513 plakalı Fiat refüje çarpıp takla attı; 4 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tokat'ta direksiyon kontrolünü yitiren araç refüje çarpıp takla attı, 2'si ağır 4 yaralı

Tokat'ta direksiyon kontrolünü yitiren araç refüje çarpıp takla attı, 2'si ağır 4 yaralı

Kaza, Reşadiye ilçesi D-100 Karayolu Yuvacık köyü Kışla Oğlu mevkiinde meydana geldi. Reşadiye'den Koyulhisar yönüne seyir halinde olan 34 LC 2513 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü E.Ş. (21), iddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun solundaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak karşı şeride geçti.

yaralananlar ve sağlık durumu:

Kazada sürücü E.Ş. (21) ile araçtaki yolcular N.Ş. (41), A.Ş. (47) ve Y.Ş. (12) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, N.Ş. ve A.Ş. adlı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

yol durumu ve soruşturma:

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik kısa süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınıp polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeni, sürücünün hakimiyet kaybının detaylı araştırılmasıyla belirlenecek.

TOKAT’IN REŞADİYE İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATAN OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE...

TOKAT’IN REŞADİYE İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATAN OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE GEÇMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2’Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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