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İnegöl'de sollama kazası: iki otomobil çarpıştı, 1'i bebek 6 yaralı

İnegöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı; yaralılar ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl'de sollama kazası: iki otomobil çarpıştı, 1'i bebek 6 yaralı

İnegöl'de öğle saatlerinde çift yönlü trafik kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Akhisar Mahallesi Karalar yolu Öğretmenevleri mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Kaza oluş biçimi ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, Karalar'dan Akhisar istikametine rampa aşağı seyir halinde olan 16 AGD 296 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 16 PT 817 plakalı otomobil çarpıştı. İddialara göre, Buket E. (30) yönetimindeki 16 PT 817 plakalı araç, yokuş yukarı ilerleyen bir kamyonu solladığı sırada karşı yönden gelen Ömer A. (30) idaresindeki 16 AGD 296 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki araç, sağ ön çamurluk kısımlarından birbirine çarparak savruldu ve yol kenarında durabildi.

Yaralılar, müdahale ve soruşturma:

Kazada sürücüler ile 16 PT 817 plakalı otomobildeki yolcular Elanur A. (28) ve 4 yaşındaki Göktuğ E. ile diğer araçtaki yolcular Rabia K. (27) ve 1 aylık Atilla A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı; daha sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildiler.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ve polis, kazayla ilgili çalışma başlattı. Yetkililer, sollama sırasında oluşan ihmalin kazaya yol açmış olabileceğini değerlendiriyor; soruşturma devam ediyor.

Bursa&#039;da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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