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Mahallede yıllardır çözülemeyen yol sorunu asfaltla giderildi

Şehitkamil Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi'nde bin 135 metre asfalt döküp mevcut yolları onararak yıllardır süren ulaşım sorunlarını çözdü.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mahallede yıllardır çözülemeyen yol sorunu asfaltla giderildi

Çamlıtepe’de yürütülen yol çalışmaları

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz öncülüğünde yürütülen yolları yenileme çalışmaları Çamlıtepe Mahallesi'nde tamamlandı. İlçe genelinde daha güvenli, konforlu ve ulaşılabilir yol hedefi kapsamında sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak, mahallede yıllardır kronik hale gelen yol sorunlarına yönelik müdahaleler gerçekleştirildi.

Yeni imar alanlarında asfaltlama:

Çalışmalar kapsamında imara yeni açılan bölgelerde yeni yol bağlantıları oluşturularak asfalt serimi yapıldı. Mevcut ve kullanımı zorlaşmış yollar da ekipler tarafından onarıldı; toplam bin 135 metrelik yol asfaltlandı. Bu müdahaleler, mahallede ulaşımın güvenliğini ve konforunu artırmayı amaçladı.

Mahalle muhtarı ve sakinlerin değerlendirmesi:

Çamlıtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Cemil Şahin, mahalle sakinlerinin uzun süredir ilettiği taleplerin Başkan Umut Yılmaz tarafından hızla karşılandığını belirtti. Şahin, belediye ekiplerinin sahaya ani ve etkin bir şekilde intikal ettiğini vurgulayarak yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mahalle sakinleri de bozuk yolların yenilenmesinin günlük yaşamda büyük kolaylık sağladığını, yeni asfalt sayesinde ulaşımın daha rahat ve güvenli hale geldiğini ifade etti. Vatandaşlar, taleplerinin dikkate alınarak kısa sürede başlatılan çalışmalardan dolayı Şehitkamil Belediyesi ve emeği geçen personellere teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bu tür müdahaleler, ilçe genelinde benzer sorunların çözümüne yönelik çalışmaların devam edeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor; mahallede elde edilen altyapı iyileştirmesi, bölge sakinlerinin ulaşım kalitesini doğrudan artırdı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ’IN İLÇE GENELİNDE DAHA GÜVENLİ, KONFORLU VE ULAŞILABİLİR...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ’IN İLÇE GENELİNDE DAHA GÜVENLİ, KONFORLU VE ULAŞILABİLİR YOLLAR OLUŞTURMA HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. ÇAMLITEPE MAHALLESİ’NDE YILLARDIR VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI YOL SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURULURKEN, YENİ BÖLGELERDE DE ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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