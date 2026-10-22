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Piknikte uğradığı saldırıda hayatını kaybeden genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Adana Kozan'da ailesiyle piknikteyken tüfekle öldürülen 22 yaşındaki Sevda Dinler, gözyaşları içinde toprağa verildi; şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Piknikte uğradığı saldırıda hayatını kaybeden genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Olayın gelişimi:

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Düzağaç Mahallesi'ndeki mesire alanında, ailesiyle piknik yapan Sevda Dinler (22), iddiaya göre daha önce rahatsızlık verdiği ve hakkında uzaklaştırma kararı alınan Ganber F. (42) ile karşılaştı.

Şüpheli, yanında getirdiği tüfekle genç kıza peş peşe ateş açtı. Ağır yaralanan Dinler, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması ve yasal durum:

Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüphelinin aracının önü, mesire alanında bulunan sivil jandarma personeli tarafından kesildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Yetkililer, genç kadın hakkında alınan uzaklaştırma kararının olay tarihinde yürürlükte olmadığını bildirdi.

Cenaze töreni ve yakınlarının tepkisi:

Otopsinin ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Kozan Mezarlığına götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından genç kadın, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze namazı öncesi konuşan imam, Dinler'in kendisine "KPSS’den iyi bir puan bekliyorum. İnşallah bu yıl atanacağım" dediğini aktardı. Aile ve yakınları törende derin bir üzüntü yaşadı.

Sevda Dinler'in ölümüyle ilgili olay yerinde ve adli mercilerde işlemler başlatıldı; şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

KOZAN İLÇESİNDE AİLESİYLE PİKNİK YAPTIĞI MESİRE ALANINDA TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLEN 22 YAŞINDAKİ...

KOZAN İLÇESİNDE AİLESİYLE PİKNİK YAPTIĞI MESİRE ALANINDA TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLEN 22 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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