Bolvadin'de çiftlik yolları ilk kez asfaltla buluştu

Çalışmanın özeti:

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, ilçede yıllardır süregelen ulaşım sorununu gidermek amacıyla Kırkgöz Mahallesi Çiftlik Küme Evleri bölgesinde kapsamlı üst yapı çalışması yürüttü. Bölgedeki çiftlik yolları, yürütülen çalışmaların ardından ilk kez asfaltla buluşturuldu ve mahalle sakinleri ile üreticilerin uzun süredir yaşadığı toz, çamur ve zemin kaynaklı ulaşım aksamaları azaltıldı.

Detaylar:

Çiftçilerin ve bölge halkının yoğun kullandığı 7,5 kilometrelik güzergâhta toplam 55 bin metrekare alanda soğuk sathi kaplama asfalt serimi tamamlandı. Uygulama, özellikle yağışlı dönemlerdeki ulaşım zorluklarını ve taşıma güvenliğini iyileştirmeyi hedefliyor.

Altyapı ve maliyet:

Yol yapımına geçilmeden önce bölgeye yönelik geniş çaplı altyapı ve çevre temizliği gerçekleştirildi; güzergâh boyunca yaklaşık 400 kamyon dolusu çöp ve atık bertaraf edilerek zemin, yol yapımına hazır hale getirildi. Projenin toplam maliyeti 16 milyon TL olarak kaydedildi.

Yerel tepki ve beklentiler:

Mahalle sakinleri ve üreticiler, çiftlik yollarının konforlu ve modern bir yapıya kavuşturulmasından dolayı emeği geçen ekiplere teşekkür etti. Tamamlanan çalışmaların, tarımsal üretimde lojistik kolaylık sağlayacağı; ürün taşıma, günlük ulaşım ve zaman maliyetlerinde iyileşme getireceği değerlendiriliyor.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYESİ, İLÇEDE YILLARDIR SÜREGELEN ÖNEMLİ BİR ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURURKEN, KIRKGÖZ MAHALLESİ ÇİFTLİK KÜME EVLERİ BÖLGESİNDEKİ ÇİFTLİK YOLLARI, YÜRÜTÜLEN KAPSAMLI ÇALIŞMALARIN ARDINDAN İLK KEZ ASFALTLA BULUŞTURULDU.