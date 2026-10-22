Bafra'da dönüş yapan araçla karşı yöndekinin çarpışması: 3 yaralı

kaza detayları:

Samsun’un Bafra ilçesinde, Bahçeler Mahallesi Nehir Caddesi Organize Sanayi Yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Mustafa Aydın (37) idaresindeki 55 BU 679 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve tır garajına dönüş yapan Özal Yüksel (39) yönetimindeki 55 HE 199 plakalı otomobil çarpıştı.

yaralılar ve müdahale:

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile 55 HE 199 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahattin Boyut yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanşlarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındıklarını bildirdi.

soruşturma sürüyor:

Kaza sonrası polis ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti ve delil toplama ile ifadelerin alınmasının ardından olayla ilgili işlemlerin devam edeceğini açıkladı.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.