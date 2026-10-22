Dolar 49,6226 +0,00%
Euro 55,7032 -0,19%
Bist 11.500,84 -0,66%
Altın Gram 6.534,45 -1,31%
EUR/USD 1,1206 -0,26%
Brent Petrol 111,67 +2,62%
--°

Bingöl burma kadayıfı üreticileri ortak strateji için buluştu

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde üreticiler, coğrafi işaretli Bingöl Burma Kadayıfı için kalite, kooperatifleşme ve mesleki eğitimde adım attı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Bingöl burma kadayıfı üreticileri ortak strateji için buluştu

Bingöl burma kadayıfı üreticileri sektörel değerlendirme toplantısı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintayın başkanlığında, Bingöl Burma Kadayıfı üreticilerinin katılımıyla bir sektörel değerlendirme programı gerçekleştirildi. Toplantı, ürünün korunması ve sektörün sürdürülebilir gelişimi ekseninde yapıldı.

BİNTSO Akademi Danışmanı Dr. Veysel Süzererin sunumuyla gerçekleşen oturumda; üretimde kalite standartlarının korunması, üreticiler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve kooperatifleşme sürecinin sektöre sağlayacağı katkılar ayrıntılı olarak ele alındı.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Programda nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, gençlerin mesleğe kazandırılması ve mesleki eğitim yoluyla yeni kadayıf ustalarının yetiştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, geleneksel üretim anlayışını korurken üretim kalitesini güvence altına almanın yöntemleri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca ürünün markalaşma potansiyeli, piyasa erişiminin genişletilmesi ve üreticilerin ortak hareket etmesini sağlayacak yapılar tartışıldı. Kooperatifleşme ve ortak kalite süreçlerinin hem işletmelerin rekabet gücünü artıracağı hem de Bingöl markasının değerini yükselteceği vurgulandı.

odanın hedefleri ve atılacak adımlar:

Başkan Kadir Çintay toplantıda, "Odamızın girişimleriyle coğrafi işaret tescili aldığımız Bingöl Burma Kadayıfı, ilimizin kültürünü ve üretim birikimini yansıtan kıymetli bir ürünümüzdür. Türkiye’nin hemen her ilinde faaliyet gösteren kadayıfçıların önemli bir bölümünün Bingöllü olması, hemşehrilerimizin bu alandaki emeğini ve ustalığını ortaya koyuyor. Onlar, bulundukları her yerde Bingöl’ü tanıtan gönül elçilerimizdir" ifadelerini kullandı.

Çintay sözlerine şöyle devam etti: "Yeni kadayıf ustalarının yetişmesi, gençlerimizin bu mesleğe kazandırılması ve üreticilerimiz arasında güçlü bir dayanışma kurulması sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacaktır. Mesleki eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması için atılabilecek adımları üreticilerimizle birlikte değerlendireceğiz".

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, coğrafi işaretli ürünün değerini korumak, üreticilerin ortak hareket etmesini desteklemek ve daha geniş pazarlara ulaşmalarına katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Toplantı, sektör temsilcileri arasında koordinasyonun artırılması ve somut iş birliklerinin başlatılması yönünde niyet beyanları ile sona erdi.

BİNGÖL BURMA KADAYIFI ÜRETİCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

BİNGÖL BURMA KADAYIFI ÜRETİCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sanayide yeni alan ve desteklerle 374 organize sanayi bölgesine ulaşıldı
images

Ayvalık yeni döneme 3,1 milyar lira bütçeyle hazırlanıyor
images

Muğla'dan kışa hazırlık: kara kış desteği yüzde 32 artırıldı
images

Karadeniz’de palamut bolluğu: kabuklulardan balıklara geniş etki, hızlı av çağrı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kabataş'ta merakı ateşleyen bilim şenliği 30 atölye ile başladı

Vezirköprü'de mutfakta başlayan yangın itfaiyenin ani müdahalesiyle kontrol altına alındı

Ayancık'ta Fernas Bayırı'nda ters dönen otomobilde iki kişi yaralandı

Sonbahar paleti Abant yolunda dronla hayat buldu

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi