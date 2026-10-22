Bingöl burma kadayıfı üreticileri ortak strateji için buluştu

Bingöl burma kadayıfı üreticileri sektörel değerlendirme toplantısı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintayın başkanlığında, Bingöl Burma Kadayıfı üreticilerinin katılımıyla bir sektörel değerlendirme programı gerçekleştirildi. Toplantı, ürünün korunması ve sektörün sürdürülebilir gelişimi ekseninde yapıldı.

BİNTSO Akademi Danışmanı Dr. Veysel Süzererin sunumuyla gerçekleşen oturumda; üretimde kalite standartlarının korunması, üreticiler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve kooperatifleşme sürecinin sektöre sağlayacağı katkılar ayrıntılı olarak ele alındı.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Programda nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, gençlerin mesleğe kazandırılması ve mesleki eğitim yoluyla yeni kadayıf ustalarının yetiştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, geleneksel üretim anlayışını korurken üretim kalitesini güvence altına almanın yöntemleri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca ürünün markalaşma potansiyeli, piyasa erişiminin genişletilmesi ve üreticilerin ortak hareket etmesini sağlayacak yapılar tartışıldı. Kooperatifleşme ve ortak kalite süreçlerinin hem işletmelerin rekabet gücünü artıracağı hem de Bingöl markasının değerini yükselteceği vurgulandı.

odanın hedefleri ve atılacak adımlar:

Başkan Kadir Çintay toplantıda, "Odamızın girişimleriyle coğrafi işaret tescili aldığımız Bingöl Burma Kadayıfı, ilimizin kültürünü ve üretim birikimini yansıtan kıymetli bir ürünümüzdür. Türkiye’nin hemen her ilinde faaliyet gösteren kadayıfçıların önemli bir bölümünün Bingöllü olması, hemşehrilerimizin bu alandaki emeğini ve ustalığını ortaya koyuyor. Onlar, bulundukları her yerde Bingöl’ü tanıtan gönül elçilerimizdir" ifadelerini kullandı.

Çintay sözlerine şöyle devam etti: "Yeni kadayıf ustalarının yetişmesi, gençlerimizin bu mesleğe kazandırılması ve üreticilerimiz arasında güçlü bir dayanışma kurulması sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacaktır. Mesleki eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması için atılabilecek adımları üreticilerimizle birlikte değerlendireceğiz".

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, coğrafi işaretli ürünün değerini korumak, üreticilerin ortak hareket etmesini desteklemek ve daha geniş pazarlara ulaşmalarına katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Toplantı, sektör temsilcileri arasında koordinasyonun artırılması ve somut iş birliklerinin başlatılması yönünde niyet beyanları ile sona erdi.

BİNGÖL BURMA KADAYIFI ÜRETİCİLERİ BİR ARAYA GELDİ