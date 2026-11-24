mahalle sohbetleri çerçevesinde buluşma:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yerel yönetimlerde katılımcılık ilkesi doğrultusunda sürdürdüğü mahalle sohbetlerine Mamure Mahallesi ile devam etti. Toplantıya AK Parti il teşkilatı yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Başkan Özlü, saha temaslarıyla vatandaşların taleplerini bizzat dinlediklerini ve önceliklerin buna göre belirlendiğini vurguladı.

Mamure muhtarı Cafer Aydın toplantıda mahalle adına söz alarak, 'Düzce’mizde ne büyük hizmetler yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Daha da büyük hizmetler olacak inşallah. Şehrimize hizmette hep beraber olmamız lazım. Böyle yetkili ve çalışkan bir belediye başkanımız olduğu için çok şanslıyız, kıymetini bilelim' ifadelerini kullandı.

altyapı ve doğalgazta güncel durum:

Başkan Özlü, Düzce genelindeki kronik altyapı sorunlarının kalıcı çözümlerle giderildiğini anlattı. Özlü, çalışmaların iki ana eksende sürdüğünü belirterek şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Sizden aldığımız yetkiden sonra çalışmalara başladık. Bugüne kadar sizlere verdiğimiz sözlerin yaklaşık yüzde 50’sini gerçekleştirdik.'

Özlü, tüm kente hizmet edecek önemli projelerden birinin arıtma tesisi olduğunu söyledi. Buna göre arıtma tesisi yaklaşık 60 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek ve tesisin tamamlanmasıyla Düzce'nin önümüzdeki 50 yıl boyunca içme suyu sorunu yaşamayacağı öngörülüyor. Başkan, çalışmaların Şubat-Mart döneminde bitebileceğini ifade etti.

yeni mahallelerin öncelikleri ve finansman planı:

Mahallelerin köy statüsünden mahalle statüsüne geçmesiyle ortaya çıkan imar ve altyapı farklılıklarına dikkat çeken Özlü, Mamure gibi yeni mahallelerin eksikliklerinin tespit edildiğini belirtti. Başkan, doğalgaz altyapısının ön şartlarının tamamlandığını ve Mamure için imar planlarının sonuçlandırıldığını aktardı.

Altyapı yatırımlarının kapsamlı yapılacağını söyleyen Özlü, bu amaçla uzun vadeli kredi kullanımının planlandığını ve hedefin yeni mahallelerin tamamına kanalizasyon ile yağmur suyu hatlarını kazandırmak olduğunu vurguladı. Başkan sözlerini, 'Bizim yaptığımız işler hep kalıcı işlerdir, biz üstün körü işler yapmayız. İnşallah bu şehirde asfaltlanmamış bir tek cadde ve sokak bırakmayacağız' şeklinde sürdürdü.

Toplantının ilerleyen bölümünde mahalle sakinlerinin bireysel talepleri tek tek ele alındı ve çözüm önerileri üzerinde istişare yapıldı. Başkan Özlü, sorulara yanıt vererek ihtiyaçların uygun kaynak ve zaman dilimi içinde giderileceğini söyledi ve mahalleye, katılımcılara teşekkür etti.

Görüşme, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Belediye yönetimi, Mamure de dahil olmak üzere belirtilen öncelikler doğrultusunda projelerin takibini sürdürecek.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, MAHALLE SOHBETLERİNE ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR. VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ BİZZAT YERİNDE DİNLEYEN BAŞKAN ÖZLÜ, BU KEZ MAMURE MAHALLESİ SAKİNLERİNE MİSAFİR OLDU.