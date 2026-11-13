Algoloji kliniği yeni binada işlem kapasitesini ve altyapısını güçlendirdi

klinik yeni alanında hizmete başladı:

Bursa Şehir Hastanesi Algoloji (Ağrı) Kliniği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binası'ndaki yeni ve genişletilmiş mekânında, güçlendirilen teknik altyapı ve artan işlem kapasitesiyle hizmet vermeye başladı. Hastane yönetiminin sağlık hizmetlerini geliştirmeye yönelik hızlı aksiyon alma ve yeni projeleri kısa sürede hayata geçirme anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen taşınma ve düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Taşınma sonrası kliniği ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Salih Metin, yeni hizmet alanlarında incelemelerde bulundu ve birimlerin hasta akışına hazır hale getirildiğini belirtti.

tedavi yelpazesi ve uygulanan yöntemler:

Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz klinikte bel, boyun, baş, kas-eklem ve kanser ağrıları başta olmak üzere çeşitli kronik ağrıların tedavisinin yapıldığını; medikal tedavilerin yanı sıra ultrasonografi ve floroskopi eşliğinde girişimsel işlemler uygulandığını açıkladı. Yenilenen altyapı ile girişimsel işlem kapasitesinin arttığı ve daha fazla hastanın tedaviye erişiminin hedeflendiği ifade edildi.

erişim kolaylığı ve çok katmanlı hizmet:

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binası'ndaki yeni kliniğin hizmete girmesine rağmen, Ana Binadaki Algoloji Polikliniği özellikle ulaşım güçlüğü yaşayan hastalar için faal tutuluyor. Böylece hastalar için hem fiziki erişim hem de klinik kapasite açısından alternatifler korunuyor.

Hizmet kapasitesindeki artış ve güçlendirilen teknik altyapı, kliniğin hem ayaktan başvurulara hem de girişimsel işlemlere daha etkin yanıt vermesini sağlayacak şekilde organize edildi.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ ALGOLOJİ (AĞRI) KLİNİĞİ, FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BİNASINDAKİ YENİ VE GENİŞLETİLMİŞ ALANINDA, GÜÇLENDİRİLEN TEKNİK ALTYAPISI VE ARTAN İŞLEM KAPASİTESİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI.