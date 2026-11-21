Operasyon ve ele geçirilen maddeler:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin bulunduğu iki ayrı araçta toplam 5 bin 763 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Aramalarda adı geçen şüphelilerin araçlarında bulunan maddeler detaylı şekilde tespit edilerek delil niteliğiyle kayda geçirildi. Operasyonun yürütücülüğü ve yapılan aramalar, adli mercilerin talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi.

Şüphelilerin adli süreci:

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler V.K., O.C.Ş., M.C.A. ve N.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonun ayrıntıları ve delil sürecine ilişkin resmi açıklamalar yetkili mercilerce yapılmaya devam ediyor.

GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.