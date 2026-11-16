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Gölbaşı'nda kaza sonrası öfke kontrolden çıktı: sürücü ve araca saldırı

11 Kasım 2026'de Gölbaşı'nda meydana gelen kaza sonrası minibüs sürücüsü ve yakınları, diğer araca saldırıp zarar verdi; polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölbaşı'nda kaza sonrası öfke kontrolden çıktı: sürücü ve araca saldırı

olayın gelişimi:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 11 Kasım 2026 tarihinde Atatürk Bulvarı üzerinde iki minibüsün karıştığı trafik kazası sonrası tartışma büyüdü. Alışveriş dönüşü geri manevra yapan bir minibüsün, Malatya istikametinden Kahramanmaraş yönüne giden diğer minibüsle çarpışmasıyla olay başladı.

kaza anı ve taraflar:

Çarpışmanın ardından geri manevra yapan aracın sürücüsü aracından inerek diğer minibüsün yanına gitti. Bu sırada minibüs içerisinde bulunan kişiler, iddialara göre sürücüye saldırdı ve kendisini darp ettiler. Olay yerindeki vatandaşlar saldırıya uğrayan sürücüyü alandan uzaklaştırıp koruma altına aldı.

müdahale ve sonrası:

Durumun tırmanmasıyla ilgili ifadelerde, minibüsteki şahısların tekrar geri manevra yaparak kaza yapan araca zarar verdikleri belirtildi. Çevredeki vatandaşların sakinleştirme çabaları sonuç vermedi; ihbar üzerine sevk edilen polis ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle ortam kontrollü hale getirilirken, olayla ilgili olarak resmi makamlar tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililerden yapılan açıklamada, konunun yargı süreçleri ve trafik güvenliği açısından değerlendirileceği bildirildi.

Olay, trafikte küçük çaplı kazaların bile hızlı biçimde gerilime dönüşebildiğini gösterirken, vatandaş güvenliği ve olay anında yapılacak doğru müdahalelerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaza sonrası sürücüye ve araca saldırdılar

Kaza sonrası sürücüye ve araca saldırdılar

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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