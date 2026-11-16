Vodafone'un müşteri odaklı projeleri ICXA'da beş ödülle taçlandı

vodafone, uluslararası müşteri deneyimi sahnesinde beş ödül birden aldı

Vodafone Türkiye ve Vodafone Grubu, müşteriye odaklanan çalışmalarının uluslararası karşılığını aldı. Awards International tarafından düzenlenen Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri (ICXA) kapsamında grup, 2 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplam 5 ödüle layık görüldü.

ödüllerin dağılımı:

Operatörün öne çıkan projelerinden "Bir Defa Söyleyin, Vodafone’la Çözümü Oldu Bilin" stratejisi, Telekomünikasyon sektöründe en iyi müşteri deneyimi ve en iyi çoklu kanal kullanımı kategorilerinde Altın; en iyi müşteri deneyimi stratejisi kategorisinde ise Gümüş ödül aldı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve birçok Vodafone ülkesine ihraç edilen sadakat platformu Vodafone Happy, en iyi müşteri geribildirimi ve içgörü kullanımı kategorisinde Gümüş ile ödüllendirildi. Grubun yapay zekâ destekli müşteri içgörüsü platformu CX Lens ise en iyi yapay zekâ kullanımı kategorisinde Bronz aldı.

yönetimin değerlendirmesi:

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, alınan ödüllere ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Operatör olarak, iyi bir müşteri deneyiminin, müşterilerimizle kurduğumuz tüm etkileşimlerde içten, çözüm odaklı ve destekleyici bir yaklaşımla, onlara güvenilir yol arkadaşları olduğumuzu hissettirmekten geçtiğini biliyoruz. Mutlu müşteriler oluşturma hedefiyle müşterilerimizi dinliyor, dinlediklerimizle deneyimi tasarlıyor, verdiğimiz sözün sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu bilinçle hayata geçirdiğimiz projelerimizin uluslararası bir platformda ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyduk. Üç ödüllü projemiz ‘Bir Defa Söyleyin, Vodafone’la Çözümü Oldu Bilin’, çözümün sorumluluğunu Vodafone’un üstlenmesini sağlayan çalışma modelimizi yansıtırken, sadakat platformumuz ‘Vodafone Happy’ müşteri içgörüsünün müşteriye sunulan değeri nasıl şekillendirdiğinin bir örneğini sunuyor. ‘CX Lens’ ise müşteri sesinin ekiplerin günlük kararlarına daha hızlı ulaşmasını sağlayan global bir yetkinlik olarak dikkat çekiyor. Aldığımız ödüllerde emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve güvenleriyle bize yön veren müşterilerimize teşekkür ediyorum. Şirket olarak, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz."

stratejinin uygulaması ve performans göstergeleri:

"Bir Defa Söyleyin, Vodafone’la Çözümü Oldu Bilin" yaklaşımı, müşterilerin sorunlarını bir kez anlatarak sürecin Vodafone tarafından yönetilmesini hedefliyor. Modelde ekipler, talebin sonuçlanmasına kadar sorumluluğu müşterinin temas ettiği kanalda sürdürüyor; çözümün mümkün olanı dijitalde sağlanıyor, gerektiğinde insan desteği doğru ekibe aktarılıyor ve uzman ekipler karmaşık şikâyetlerde koordinasyonu sağlıyor. Yolculuklar boyunca net çözüm taahhüdü ve düzenli bilgilendirme yapılıyor, taahhüt karşılanamazsa telafi imkânı sunuluyor. Bu strateji ile operatörün performansı şu şekilde gerçekleşti: mobil hizmetlerde %96 oranında 24 saatlik çözüm taahhüdü karşılandı, çağrı merkezinde ilk temasta çözüm oranı %85, mağazada ise %93 oldu.

vodafone happy ve cx lens'in etkileri:

Vodafone Happy sadakat platformu, müşteri beklentileri doğrultusunda yeniden tasarlanarak farklı müşteri gruplarına uygun avantajlar sundu. Platform, ilk yılında 300 milyondan fazla ziyaret aldı, marka indirimleri yaklaşık 7 milyon kez kullanıldı ve müşterilere sağlanan ekonomik fayda 2,5 milyar TL'yi aştı. Happy kullanıcılarının operatörü tavsiye etme oranı ise bir yılda %28'den %49'a yükseldi.

CX Lens, müşterilerin farklı temas noktalarındaki gerçek yorum ve deneyim sinyallerini yapay zekâ ile anlamlandırıyor. Yüksek hacimli geri bildirimleri değerlendirip öncelikli sorunları, beklentileri ve gelişim alanlarını görünür kılan platform; ekiplerin belirli bir konu veya müşteri yolculuğundaki ihtiyaca ve aksaklığa hızlıca ulaşmasını sağlıyor. Elde edilen içgörüler yalnızca analiz etmekle kalmıyor; daha hızlı çözüme ve günlük hayata dokunan somut faydalara dönüştürülüyor.

ödüllerin anlamı ve yarışmanın kapsamı:

Awards International, 2009'dan bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen bir organizasyon olarak biliniyor; Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri (ICXA) programı ise 2018'de başlatıldı. Programa bugüne kadar 50'yi aşkın ülkeden kuruluş katıldı ve başvurular müşteri deneyimi liderleri ile sektör uzmanlarından oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendiriliyor. Global ölçekte müşteri deneyimi alanında prestijli kabul edilen bu platformda Vodafone, geçen yıl da 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplam 3 ödül kazanmıştı; bu yılki beş ödül ise operatörün müşteri deneyimi yatırımlarının sürekliliğini ve ölçülebilir sonuçlarını gösteriyor.

VODAFONE TÜRKİYE VE VODAFONE GRUBU, TÜM DÜNYADA PRESTİJLİ MÜŞTERİ DENEYİMİ YARIŞMALARIYLA TANINAN AWARDS INTERNATİONAL’IN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI MÜŞTERİ DENEYİMİ ÖDÜLLERİ’NDE 2 ALTIN, 2 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 5 ÖDÜLE BİRDEN LAYIK GÖRÜLDÜ.