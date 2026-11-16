Alikahya'nın kuzey ile güneyini bağlayacak köprüde 34 kiriş monte edildi

kiriş montajı projenin kilit aşamasını işaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Alikahya TEM Bağlantı Yolu Projesi kapsamında inşa edilen altgeçit köprüsünde 34 kiriş montajı tamamlandı. Her biri 22,60 metre uzunluğunda ve 90 santimetre yüksekliğindeki kirişler köprünün ayaklarına yerleştirilerek projenin önemli kilometre taşlarından biri geçildi.

kirişlerin montajı ve altyapı uyumu:

Kirişlerin montajı, köprünün taşıyıcı sistemine doğrudan etki eden bir aşama olarak değerlendiriliyor. Yerleştirilen elemanlar, altgeçidin omurgasını oluşturarak iki aks arasında doğrudan ve kesintisiz ulaşımın sağlanmasına imkan verecek. Bu adım, projenin tamamlanmasıyla TEM Otoyolu nedeniyle Alikahya’nın kuzey ve güneyi arasındaki ulaşım kopukluğunun giderilmesi hedefinin somut bir ilerlemesi olarak kaydediliyor.

eş zamanlı yürüyen çalışmalar ve trafik düzenlemeleri:

Projede altyapı ve yol imalatları eş zamanlı yürütülüyor. Albay Karaosmanoğlu Caddesi’nde yağmur suyu altyapısı, taş duvar, menfez ve servis yolu imalatları tamamlandı. TEM-Cadde kesişimindeki iksa kazık imalatları da bitirildi ve otoyol trafiğinin aksamaması için trafik, servis yoluna aktarıldı.

TEM Otoyolu üzerinde üç menfezin yapımında ilerleme sağlanırken, otoyolun güneyinde hidrolik U kanal imalatları sürüyor. Sultan Murat Caddesi ve Okyanus Caddesi’nde ise yeni çalışmalar için hazırlık faaliyetleri devam ediyor. Proje takvimine göre önümüzdeki günlerde 2 menfez, altgeçit kavşak ve Q700 terfi hattı deşarj imalatları gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Montajı tamamlanan kirişler ve eş zamanlı yürütülen altyapı çalışmaları, bölgedeki trafik akışını rahatlatmayı ve iki aks arasında daha güvenli, kesintisiz bağlantı sağlamayı amaçlıyor. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtiyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YÜRÜTÜLEN ALİKAHYA TEM BAĞLANTI YOLU PROJESİ KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN ALTGEÇİT KÖPRÜSÜNDE 34 KİRİŞİN MONTAJI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.