Dolar 50,3883 +0,09%
Euro 55,4973 +0,00%
Bist 11.946,87 +0,88%
Altın Gram 6.255,22 -0,65%
EUR/USD 1,1012 -0,14%
Brent Petrol 92,33 -0,75%
--°

Alikahya'nın kuzey ile güneyini bağlayacak köprüde 34 kiriş monte edildi

Alikahya TEM Bağlantı Yolu'nda her biri 22,60 metre uzunluğunda 34 kiriş yerleştirildi; altgeçitte önemli bir inşaat aşaması tamamlandı ve trafik düzenlemeleri yapıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Alikahya'nın kuzey ile güneyini bağlayacak köprüde 34 kiriş monte edildi

kiriş montajı projenin kilit aşamasını işaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Alikahya TEM Bağlantı Yolu Projesi kapsamında inşa edilen altgeçit köprüsünde 34 kiriş montajı tamamlandı. Her biri 22,60 metre uzunluğunda ve 90 santimetre yüksekliğindeki kirişler köprünün ayaklarına yerleştirilerek projenin önemli kilometre taşlarından biri geçildi.

kirişlerin montajı ve altyapı uyumu:

Kirişlerin montajı, köprünün taşıyıcı sistemine doğrudan etki eden bir aşama olarak değerlendiriliyor. Yerleştirilen elemanlar, altgeçidin omurgasını oluşturarak iki aks arasında doğrudan ve kesintisiz ulaşımın sağlanmasına imkan verecek. Bu adım, projenin tamamlanmasıyla TEM Otoyolu nedeniyle Alikahya’nın kuzey ve güneyi arasındaki ulaşım kopukluğunun giderilmesi hedefinin somut bir ilerlemesi olarak kaydediliyor.

eş zamanlı yürüyen çalışmalar ve trafik düzenlemeleri:

Projede altyapı ve yol imalatları eş zamanlı yürütülüyor. Albay Karaosmanoğlu Caddesi’nde yağmur suyu altyapısı, taş duvar, menfez ve servis yolu imalatları tamamlandı. TEM-Cadde kesişimindeki iksa kazık imalatları da bitirildi ve otoyol trafiğinin aksamaması için trafik, servis yoluna aktarıldı.

TEM Otoyolu üzerinde üç menfezin yapımında ilerleme sağlanırken, otoyolun güneyinde hidrolik U kanal imalatları sürüyor. Sultan Murat Caddesi ve Okyanus Caddesi’nde ise yeni çalışmalar için hazırlık faaliyetleri devam ediyor. Proje takvimine göre önümüzdeki günlerde 2 menfez, altgeçit kavşak ve Q700 terfi hattı deşarj imalatları gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Montajı tamamlanan kirişler ve eş zamanlı yürütülen altyapı çalışmaları, bölgedeki trafik akışını rahatlatmayı ve iki aks arasında daha güvenli, kesintisiz bağlantı sağlamayı amaçlıyor. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtiyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YÜRÜTÜLEN ALİKAHYA TEM BAĞLANTI YOLU PROJESİ KAPSAMINDA İNŞA...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YÜRÜTÜLEN ALİKAHYA TEM BAĞLANTI YOLU PROJESİ KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN ALTGEÇİT KÖPRÜSÜNDE 34 KİRİŞİN MONTAJI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzmir Kosova'yla yatırım ve kültür ekseninde buluşuyor
images

Emirdağ'da yeniden hayata hazırlık: hükümlülere denetimli serbestlik eğitimi
images

aydın genelinde eş zamanlı ulaşım çalışmaları hız kesmiyor
images

Köseköy sanayi sitesi'nde alan düzenlemesiyle esnafın çalışma koşulları iyileşti...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolsüz dönüş kazasında motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı

Afyonkarahisar yeni haftaya yağmurlu ve serin başlıyor

Sayören yakınlarında kaza: takla atan araçta 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Zirvenin dijital omurgası Antalya'dan dünyaya: Türk Telekom COP31'te bağlantıyı sağladı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi