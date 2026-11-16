Sincan'da ara tatilde çocuklara ücretsiz tiyatro ve animasyon şöleni

Sincan Belediyesi ara tatilde çocuklara özel program hazırladı

Sincan Belediyesi, ara tatil sürecinde miniklerin hem eğlenip hem de sanatla buluşması için kapsamlı bir etkinlik takvimi düzenledi. Program, renkli animasyon gösterileri ve eğitici tiyatro oyunlarını bir araya getirerek çocuklara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak Lale Konferans ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.

etkinlik programı:

Animasyon gösterileri, 16, 18, 20 ve 22 Kasım tarihlerinde çocuklarla buluşacak. Tiyatro oyunları ise belirlenen günlerde sahneleniyor: 17 Kasım Salı 'Arkadaşlık Kazansın', 19 Kasım Perşembe 'Sağlıklı Kahramanlar' ve 21 Kasım Cumartesi 'Geri Dönüşüm Krallığı'. Her oyun ve gösteri, minik izleyicilere hem eğlence hem de eğitici içerik sunacak şekilde hazırlandı.

katılım, saatler ve mekan bilgisi:

Etkinlikler her gün iki seansta düzenlenecek; seanslar saat 13.00 ve 15.00 olarak planlandı. İzleyiciler tüm gösterilere Lale Konferans ve Tiyatro Salonu'ndan ücretsiz erişebilecek. Aileler, çocukların tatil günlerini değerli ve verimli geçirmek için bu programdan yararlanabilecek.

Sincan Belediyesi, çocuklara yönelik bu tür etkinliklerle ara tatili daha canlı ve yaratıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Program, sanatla tanışmayı kolaylaştırırken sosyal paylaşım ve öğrenmeyi de teşvik ediyor; minikler hem kahkaha atacak hem de yeni deneyimler edinecek.

SİNCAN BELEDİYESİ, ARA TATİLDE ÇOCUKLARA UNUTULMAZ BİR TATİL YAŞATMAK İÇİN BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER HAZIRLADI. ANİMASYON GÖSTERİLERİ VE EĞLENCELİ TİYATRO OYUNLARIYLA DOLU PROGRAMLARLA MİNİKLER HEM EĞLENECEK HEM DE SANATLA BULUŞACAK.