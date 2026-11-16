Dolar 50,3766 +0,06%
Euro 55,4973 +0,00%
Bist 11.946,87 +0,88%
Altın Gram 6.253,77 -0,65%
EUR/USD 1,1012 -0,14%
Brent Petrol 92,33 -0,75%
--°

Isparta’da hafta içinde geniş çaplı denetim: 38 aranan kişi yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, bir haftada 45 bin 105 kişiyi sorgulayıp 20 bin 595 aracı denetledi; çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Isparta’da hafta içinde geniş çaplı denetim: 38 aranan kişi yakalandı

denetimlerin kapsamı:

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada il genelinde güvenlik ve asayişi sağlamak amacıyla kapsamlı uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 45 bin 105 şahıs sorgulanırken, şüpheli durumlara karşı arama ve kontrol faaliyetleri yoğun biçimde sürdürüldü.

Aynı dönemde trafikte de geniş çaplı denetimler yapıldı; toplam 20 bin 595 araç kontrol edilerek sürücü ve yolcu kontrolleri gerçekleştirildi.

yakalamalar ve ele geçen maddeler:

Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan 38 kişi il genelinde yakalandı. Uygulamalarda ayrıca suç unsuruna rastlanan maddeler ele geçirildi: 44 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 1.47 gram eroin bulundu.

uygulamaların amacı ve etkisi:

Polisin rutin ve hedefe yönelik denetimleri, olası suç faaliyetlerini tespit edip müdahale etmeyi hedefliyor. Gerçekleştirilen sorgulama ve kontroller, hem aranan şahısların yakalanmasına hem de yasadışı maddelerin ele geçirilmesine katkı sağladı.

ISPARTA’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 45 BİNDEN FAZLA KİŞİ SORGULANIRKEN...

ISPARTA’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 45 BİNDEN FAZLA KİŞİ SORGULANIRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 38 KİŞİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nevşehir'de dönüş manevrası kazaya dönüştü: motosiklet sürücüsü minibüsün altınd...
images

Dağ yolunda kopan kaya Li ilçesinde aracın arkasını ezdi; yolcular yara almadan...
images

Kontrolsüz dönüş kazasında motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı
images

Sayören yakınlarında kaza: takla atan araçta 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı jeolojik mirasına ulusal koruma kazandı

Nevşehir'de dönüş manevrası kazaya dönüştü: motosiklet sürücüsü minibüsün altında kaldı

Karabük'ün iki ilçesinde 103 kilometre sıcak asfaltla ulaşım güçlendi

KBÜ rektörü Kırışık kampüste yürüyen projeleri yerinde inceledi, öğrencilerle görüştü

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi