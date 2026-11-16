Isparta’da hafta içinde geniş çaplı denetim: 38 aranan kişi yakalandı

denetimlerin kapsamı:

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada il genelinde güvenlik ve asayişi sağlamak amacıyla kapsamlı uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 45 bin 105 şahıs sorgulanırken, şüpheli durumlara karşı arama ve kontrol faaliyetleri yoğun biçimde sürdürüldü.

Aynı dönemde trafikte de geniş çaplı denetimler yapıldı; toplam 20 bin 595 araç kontrol edilerek sürücü ve yolcu kontrolleri gerçekleştirildi.

yakalamalar ve ele geçen maddeler:

Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan 38 kişi il genelinde yakalandı. Uygulamalarda ayrıca suç unsuruna rastlanan maddeler ele geçirildi: 44 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 1.47 gram eroin bulundu.

uygulamaların amacı ve etkisi:

Polisin rutin ve hedefe yönelik denetimleri, olası suç faaliyetlerini tespit edip müdahale etmeyi hedefliyor. Gerçekleştirilen sorgulama ve kontroller, hem aranan şahısların yakalanmasına hem de yasadışı maddelerin ele geçirilmesine katkı sağladı.

ISPARTA’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 45 BİNDEN FAZLA KİŞİ SORGULANIRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 38 KİŞİ YAKALANDI.