Türk Kızılay Manavgat şubesi işaret diliyle dayanışmayı ördü

ziyaret ve amaç:

Manavgat'ta Türk Kızılay Manavgat Şubesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve faaliyetlerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla işitme engelli vatandaşları ağırladı. Ziyaret sırasında şubenin çalışmaları, sosyal yardım uygulamaları ve insani yardım faaliyetleri katılımcılara aktarıldı.

Etkinlikte Manavgat Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın işaret diliyle anlatım gerçekleştirdi; Şube Başkanı Pınar Kapukaya ise Kızılay'ın gönüllülük esaslı çalışmaları ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

işaret diliyle iletişim:

İşaret dili aracılığıyla sağlanan anlatım, misafirlerin Kızılay'ın faaliyetlerini ve sunduğu hizmetleri yakından tanımasına olanak verdi. Görüşmelerde, iletişim engellerinin aşılmasının katılımcıların kurum faaliyetlerine erişimini kolaylaştırdığı ve bilgiye ulaşımda eşitliği sağladığı vurgulandı.

kapsayıcılık ve sürdürülebilir dayanışma:

Pınar Kapukaya toplumun her kesimine ulaşmanın ve herkesin eşit şekilde sosyal hayata katılımını desteklemenin önemine dikkat çekti. Guddusi Aydın ise işaret diliyle yapılan paylaşımların toplumsal farkındalığı artırdığını, iletişim engellerini azalttığını ve dayanışma bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

Türk Kızılay Manavgat Şubesi, "iyiliğin evrensel bir dil olduğu" anlayışıyla toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye ve engelsiz bir yaşam için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Türk Kızılay Manavgat Şubesi, işitme engelli misafirlerini ağırladı