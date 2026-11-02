Aliağa arama kurtarma ekibi tatbikatta müdahale kabiliyetini sahada test etti

tatbikatın kapsamı ve uygulanan senaryo:

Aliağa Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne bağlı Aliağa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ABAK), İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın sevk ve idaresinde, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda düzenlenen İzmir Bölgesel Düzey Masa Başı ve Saha Tatbikatı’na katıldı. Tatbikat, 30 Ekim İzmir Depreminin yıl dönümünde afet hazırlıklarını gözden geçirmek, müdahale kapasitesini geliştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

AFAD-RED programı ile oluşturulan 6,7 büyüklüğündeki deprem senaryosu temelinde yürütülen çalışmalarda İzmir ve çevre illerden çok sayıda kamu kurumu, yerel yönetim ve akredite arama kurtarma ekipleri yer aldı. Senaryo kapsamında masa başı planlamalarının yanı sıra sahada çok sayıda uygulamalı müdahale gerçekleştirildi.

ABAK ekibinin sahadaki görev dağılımı:

Tatbikat, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 13.00’te verilen alarm ile başladı ve ABAK personeli üç grup halinde görev aldı. Aliağa’daki uygulamalarda SOCAR Türkiye tesislerinde meydana gelen kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olayına müdahale gerçekleştirildi. Menemen’in Kesikköy bölgesinde yangın çıkan bir çiftlikte hayvanların tahliyesi uygulaması yapılırken, Maltepe Mahallesi’nde suda arama kurtarma çalışması icra edildi.

Farklı senaryolar üzerinden yürütülen saha çalışmaları ile ekiplerin müdahale kabiliyetleri, saha koordinasyonları ve kurumlar arası iş birliği süreçleri detaylı şekilde değerlendirildi. Uygulamalarda görev alan ekiplerin sahada hızlı karar alma, lojistik yönetimi ve iletişim süreçleri gözlemlendi.

hazırlık, eğitim ve değerlendirme:

Tatbikatta amaç, muhtemel bir deprem ve sonrasında yaşanabilecek acil durumlara yönelik müdahale süreçlerini uygulamalı olarak test etmek ve ekiplerin koordinasyon içinde hareket etme becerisini güçlendirmekti. Çalışmalar, afet anında hızlı ve etkin müdahale sağlanması hedefiyle planlandı.

Aliağa Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Harun Selim Tosun etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Aliağa Belediyesi olarak afetlere karşı hazırlıklı olmak ve müdahale kapasitemizi sürekli geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür tatbikatlarla ekiplerimizin koordinasyonunu güçlendirerek muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyemizi artırıyoruz. Sahada gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde ekiplerimiz deneyim kazanırken kurumlar arası iş birliğinin gelişmesine de katkı sağlıyoruz".

Tatbikat, katılımcı kurumların ortak değerlendirmeleriyle sonlandırılarak tespit edilen ihtiyaçlar ve iyileştirme alanları doğrultusunda eğitim ve planlama çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

ABAK EKİBİ BÖLGESEL DEPREM TATBİKATINDA GÖREV ALDI