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Sinop’ta destekleme kurslarında başarı için okul aile iş birliği öne çıktı

Sinop'ta Destekleme ve Yetiştirme Kursları, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ekibi tarafından yerinde incelendi; düzenli çalışma ve okul-aile iş birliği vurgulandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Sinop’ta destekleme kurslarında başarı için okul aile iş birliği öne çıktı

Sinop’ta destekleme ve yetiştirme kursları yerinde incelendi

Sinop’ta öğrencilerin akademik gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yerinde incelendi. Ziyaretler, kursların işleyişi, eğitim materyalleri ve öğrencilerin genel durumu hakkında doğrudan gözlem yapılmasını sağladı.

İncelemenin kapsamı:

İncelemeler, Sinop İl Millî Eğitim Müdürü Osman Cebeci talimatıyla gerçekleştirildi. Millî Eğitim Şube Müdürü Ramazan Gürsül; Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nadir Aysa ve Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayhan Öztürk ile birlikte kurs merkezlerini gezerek kurs programlarının uygulama biçimini değerlendirdi. Okul yöneticilerinden kursların işleyişi ve öğrencilerin durumuna dair ayrıntılı bilgi alındı.

Veli toplantısında öne çıkanlar:

İncelemeler kapsamında düzenlenen veli toplantısına katılan Şube Müdürü Ramazan Gürsül, öğrencilerin akademik başarısında düzenli ders çalışma, aile desteği ve güçlü okul-aile iş birliği unsurlarının kritik olduğunu vurguladı. Toplantıda velilere, kursların öğrencilere sağladığı kazanımlar ile evde destek yöntemleri anlatıldı.

Yerinde yapılan gözlemler, kursların öğrenci odaklı bir yaklaşımla yürütüldüğünü ve eğitim kadrosunun yönlendirmeleriyle öğrencilerin eksik konulara yönelik destek aldığını gösterdi. Ayrıca okul yöneticileriyle yapılan görüşmelerde, kursların planlı ve takip odaklı yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Bu ziyaretler, hem kursların kalitesinin değerlendirilmesi hem de ailelerle iletişimin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak nitelendirildi. İl millî eğitim yetkilileri, düzenli izleme ve geri bildirim mekanizmalarıyla kursların etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

SİNOP’TA ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK GELİŞİMLERİNE KATKI SUNMAK VE ÖĞRENME SÜREÇLERİNİ DESTEKLEMEK...

SİNOP’TA ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK GELİŞİMLERİNE KATKI SUNMAK VE ÖĞRENME SÜREÇLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI (DYK) YERİNDE İNCELENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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