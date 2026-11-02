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Başkan Genç Uzunkum tünelinde trafik düzeni ve ağaç naklini yerinde değerlendirdi

Ahmet Metin Genç, Uzunkum tünel girişindeki raylı sistem çalışmalarını, trafik yönlendirmesini ve ağaçların nakli planını yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Başkan Genç Uzunkum tünelinde trafik düzeni ve ağaç naklini yerinde değerlendirdi

çalışma alanında inceleme ve trafik düzeni:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzunkum bölgesindeki raylı sistem çalışmaları kapsamında Toklu Mahallesi tünel girişinde saha incelemelerinde bulundu. Genç, firma yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve bölge halkını süreç hakkında bilgilendirdiklerini belirtti.

Başkan Genç, proje hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Şu anda şehrimizin en önemli projesi olarak gördüğümüz, ihalesini yaparak yapımına başladığımız raylı sistem projemizin önemli noktalarından birindeyiz." Çalışmaların trafik akışını etkileyeceğini ifade eden Genç, bu etkiyi en aza indirmek için alternatif düzenlemeler üzerinde çalışıldığını aktardı.

uygulanan trafik çözümü ve güzergâh değişikliği:

İnceleme sırasında yetkililerle, Toklu Mahallesi'ndeki mevcut iç yolun bir şeridinin saha çalışmaları için tamamen kapatılmasına karar verildi. Kapatılacak şerit, bulunduğu park alanının içinden geçirilmesi planlanan alternatif bir güzergâhla desteklenecek. Buna göre doğudan batıya giden araçlar park içinden, batıdan doğuya gelen araçlar ise mevcut iç yol üzerinden ilerleyecek. Bu düzenlemeyle günlük trafik akışının mümkün olduğunca az etkilenmesi hedefleniyor.

ağaçların korunması ve proje süresi:

Genç, projenin söz verildiği gibi 4 yıl içinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Park ve Bahçeler Dairesi ekipleriyle yapılan yerinde incelemeler sonucunda, alternatif yol nedeniyle etkilenecek ağaçların büyük oranda başka alanlara nakledilmesinin planlandığını ve ağaçların kesilmeden korunması için gerekli hassasiyetin gösterileceğini vurguladı.

Başkan Genç, yapımcı firmalar ve ilgili kurumlarla koordineli çalışmaya devam edeceklerini ve görev alan tüm ekiplerle süreci titizlikle yürüteceklerini belirterek herkese kolaylık diledi.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, ŞEHRİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK...

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, ŞEHRİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK RAYLI SİSTEM PROJESİ İÇİN UZUNKUM BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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