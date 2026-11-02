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Evde sağlık koordinasyon merkezi kuruluyor: hastaneden eve sağlıkta yeni model

Memişoğlu, evde ve uzaktan sağlık hizmetlerini birleştiren koordinasyon merkezi projesini başlatıp hastaneden eve bakımda düzen sağlayacaklarını duyurdu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Serkan Varol

Evde sağlık koordinasyon merkezi kuruluyor: hastaneden eve sağlıkta yeni model

Açılış ve proje duyurusu

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Düzce’de yapımı tamamlanan 50 yataklı Akçakoca Devlet Hastanesi’nin açılış töreninde, sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme işaret eden bir duyuru yaptı. Memişoğlu, evde sağlık ve uzaktan sağlık hizmetlerini birbirine entegre eden bir model olarak Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi projesinin başlatıldığını açıkladı.

Akçakoca Devlet Hastanesi’nin özellikleri:

Törenle hizmete giren hastane, toplam 21 bin 881 metrekare kapalı alana sahip. Tesis bünyesinde 28 poliklinik, 15 yoğun bakım yatağı, 3 ameliyathane ve bir diş polikliniği bulunuyor. Bakan Memişoğlu, ilçe halkının birçok sağlık hizmetine kendi yerleşiminde erişebileceğini vurguladı.

Evde sağlık modelinin hedefleri:

Memişoğlu, yeni modelin amacını, hastanede tedavi gören hastaların taburculuk sonrası evde de tedavilerinin sürdürülebilmesi için koordinasyonu sağlamak olarak özetledi. Açıklamada, evde sağlık hizmeti alacak vatandaşların hizmete kolay ulaşması ve aile hekimlerinin projeye dahil edilmesi planlandığı belirtildi. Ayrıca dijital hizmetlerin entegrasyonuyla hizmetlerin hastaneden eve kadar kesintisiz bir yapıda sunulacağı ifade edildi.

Bakan, projeyle ilgili olarak "Evde sağlık, uzaktan sağlık hizmetlerini birbirine entegre ederek yeni bir model oluşturuyoruz" sözlerini kullandı ve hizmetlerin erişilebilirliğini artırma hedefini yineledi.

Yatırımlar ve bölge planları

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık alanında yapılan yatırımlara dikkat çekti; son çeyrek asırda 1,5 milyonluk sağlık ordusuyla güçlü kapasiteye ulaşıldığını söyledi. Düzce’de 2002’den bu yana 10 yeni hastanenin kazandırıldığını ve merkez ile Cumayeri ilçesinde aile sağlığı merkezlerinin inşaatlarının sürdüğünü aktardı.

Ayrıca Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne yönelik olarak kapasiteyi artıracak 400 yataklı ek bina projesinin çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu duyuruldu. Memişoğlu, yeni cihaz teminlerine de değinerek geçtiğimiz gün pet cihazı kazandırıldığını ve kanser tanı tedavilerinin hastaların kendi şehirlerinde erişilebilir kılınacağını belirtti.

Kapanışta Akçakoca Devlet Hastanesi’nin açılışı dua edilerek gerçekleştirildi. Törene Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, protokol üyeleri, daire amirleri, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.

Bakan Memişoğlu duyurdu: Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi kuruluyor

Bakan Memişoğlu duyurdu: Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi kuruluyor

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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