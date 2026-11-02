antalyalılara uygun fiyatlı ekmek: halk ekmek fabrikası 10 ayda 3,8 milyon üretim gerçekleştirdi

antalyalıların sofrasına katkı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla kent genelinde uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek üretimini sürdürüyor. 2026 yılı başından bu yana Halk Ekmek Fabrikası tarafından yaklaşık 3,8 milyon adet, 230 gram ağırlığındaki ekmek üretilerek Antalyalıların temel gıda ihtiyacına destek sağlandı. Üretimden satışa kadar hijyen koşullarına dikkat edilerek ekmekler el değmeden hazırlanıyor ve Halk Ekmek büfeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

üretim ve ürün çeşitliliği:

Fabrikanın 2026 üretiminde en geniş payı beyaz ekmek aldı; yıl içinde yaklaşık 2,6 milyon adet beyaz ekmek üretildi. Bunun yanı sıra kepekli ekmek, köy ekmeği, tam buğday, çavdar ve çok tahıllı ekmek çeşitleri de üretim yelpazesinde yer aldı. Üretimde ayrıca sade ve kepekli roll ekmekler, tam buğday, çavdarlı, çok tahıllı ve sarı buğday roll ekmekler; susamlı çeşit ekmekler ve brochin türleri de üretildi.

özel ürünler ve dağıtım ağı:

Halk Ekmek Fabrikası, farklı tüketim ihtiyaçlarına yönelik olarak tost, sandviç, hamburger ve Ayvalık tost ekmeği üretiminin yanı sıra sarı buğday ekmeği ve galeta unu gibi ürünler de hazırlıyor. Ramazan döneminde küçük ve büyük boy sade ile yumurtalı Ramazan pideleri üretim programına eklenerek dönemsel taleplere cevap verildi. Fabrikada üretilen ürünler, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Aksu ilçelerindeki toplam 54 Halk Ekmek büfesi aracılığıyla satışa sunuluyor ve böylece Antalya’nın farklı noktalarındaki vatandaşlara erişim sağlanıyor. Ürünler, yıl boyunca 10 TL fiyatla satışa çıkarak uygun fiyatlı ekmek erişimini destekliyor.

Halk Ekmek üretimi, belediyenin sosyal sorumluluk yaklaşımının somut bir uygulaması olarak öne çıkıyor; düzenli üretim ve geniş dağıtım ağı, temel gıda ürünlerine erişimi kolaylaştırmaya devam ediyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA KENT GENELİNDE UYGUN FİYATLI VE KALİTELİ EKMEK ÜRETİMİNİ SÜRDÜRÜYOR.