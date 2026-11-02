Balıkesir Üniversitesi rektörü Yücel Oğurlu'dan Artvin'de iş birliği vurgusu

Balıkesir Üniversitesi rektörü Yücel Oğurlu'nun Artvin ziyareti

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve beraberindeki heyet, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret, iki üniversite arasında diyalog kurma ve ortak çalışma olanaklarını değerlendirme amacı taşıdı.

görüşme gündemi:

Gerçekleştirilen görüşmede, üniversiteler arası akademik iş birliği imkanlarının geliştirilmesi ve ortak bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ana başlık olarak ele alındı. Toplantıda ayrıca yükseköğretim kurumlarının kentlere ve bölgelere sağladıkları sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar ile akademik birikim ve araştırma potansiyelinin bölgesel kalkınma ve katma değer üretimine etkisi tartışıldı.

ziyaretin resmi adımları ve sonuçları:

Nezaket çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Üniversite Rektörlük Şeref Defteri'ni imzaladı ve iki üniversite arasında ileride gerçekleştirilebilecek ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmeler, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandırıldı.

yerleşke incelemesi:

Resmi programın ardından heyet, Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ni gezerek yerleşkedeki fiziki imkânları ve kampüs ortamını yerinde inceledi. Gezi sırasında mevcut altyapı ve olası iş birliği noktalarına ilişkin gözlemler paylaşıldı.

Ziyaret, iki üniversite arasında iletişimi güçlendirme ve ilerleyen dönemlerde somut ortak çalışma adımları atma niyetiyle tamamlandı.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. YÜCEL OĞURLU VE BERABERİNDEKİ HEYET, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. İBRAHİM AYDIN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.