Kocasinan’da güneşten kendi enerjisini üreten büyük belediye tesisi hizmete girdi

Cırgalan Güneş Enerjisi Santrali hizmete girdi

Kocasinan Belediyesi tarafından kendi öz sermaye ile inşa edilen Cırgalan Güneş Enerjisi Santrali (GES), 16 Ekim 2026 tarihinde resmi olarak faaliyete geçti. Yaklaşık 15 futbol sahası büyüklüğündeki alana kurulan tesiste toplam 10 bin 872 güneş paneli yer alıyor ve yıllık üretim hedefi olarak yaklaşık 11 milyon kilovatsaat olarak açıklandı. Proje, belediyenin ana hizmet binası başta olmak üzere tüm tesislerinin, işletmelerinin ve elektrikli araçlarının enerji ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

tesisin teknik kapasitesi ve çevresel katkıları:

Santralin kurulu gücü belediyenin ihtiyaçlarına göre 6,4 megavat seviyesinde planlandı. Bu üretim miktarı, yaklaşık 3 bin 500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk kabul ediliyor. Ayrıca proje yılda yaklaşık 4 bin 700 ton karbon salımının önüne geçilmesine katkı sağlayarak çevresel fayda da yaratacak. Tesisin altyapısı ileride 1 megavat ilave kapasiteye imkan verecek şekilde hazırlanmış durumda.

ekonomi, tasarruf ve işletme planı:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projenin belediye bütçesine sağlayacağı katkıya vurgu yaptı ve tesis sayesinde enerji giderlerinin belediye kasasından bir kuruş çıkmadan karşılanacağını belirtti. Yatırımın yaklaşık beş yıl içinde kendisini amorti etmesi öngörülüyor; böylece oluşturulacak tasarruflar yeni hizmet ve yatırımlara aktarılacak. Projenin yapımına 2026 yılının mart ayı ortasında başlanmış ve yaklaşık altı ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak ekim ayında devreye alınmış olması, uygulama sürecinin hızına işaret ediyor.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin kaynakları verimli kullanma ve geleceğe yatırım yapma hedefinin bu projeyle somutlaştığını ifade etti. Çolakbayrakdar, projenin hem ekonomik hem çevresel açıdan ilçeye katkı sağlayacağını, elde edilecek tasarrufların hemşehrilere daha fazla hizmet olarak döneceğini söyledi. Belediye yetkilileri santralin sorunsuz işletilmesi için bakım ve izleme planlarını hayata geçireceklerini bildirdi.

Sonuç olarak Cırgalan GES, Kocasinan Belediyesi'nin kendi enerjisini üreten altyapıya geçişinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor. 10 bin 872 panel ve 6,4 megavat kapasiteyle faaliyete geçen tesis, belediyenin enerji bağımsızlığını güçlendirirken uzun vadede bütçeye ve doğaya sağladığı katkılarla öne çıkacak.

ŞEHRİN GELECEĞİNE DEĞER KATAN, ÇEVREYE DUYARLI VE EKONOMİK AÇIDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER ÜRETMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ BELİRTEN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "KENDİ ENERJİMİZİ ÜRETECEK, TASARRUFUMUZU YENİ HİZMETLERE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ" DEDİ.