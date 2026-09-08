Aliağa gemi söküm sahasında hurdalık deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

olay yeri ve ilk müdahale:

Yangın, saat 16.00 sıralarında İzmir’in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesisleri bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın hurdalık deposunda başladı. Henüz nedenine ulaşılamayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekipler yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlattı.

müdahalenin seyri ve çalışmalar:

İtfaiye ekipleri yangına yönelik söndürme ve soğutma çalışmaları yürütüyor. Olay anından itibaren ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemeye odaklandı ve gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Yerel yetkililer ve itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarına devam ettiğini bildiriyor; olayla ilgili diğer ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

ALİAĞA’DA GEMİ SÖKÜM TESİSLERİNDEKİ HURDALIK DEPOSUNDA YANGIN