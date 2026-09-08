Dolar 48,4472 +0,02%
Euro 56,3387 +0,14%
Bist 14.405,25 +1,79%
Altın Gram 6.915,64 -0,82%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 97,53 +1,30%
--°

Aliağa gemi söküm sahasında hurdalık deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerinde bir firmanın hurdalık deposunda yangın çıktı; itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:49

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 17:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Aliağa gemi söküm sahasında hurdalık deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

olay yeri ve ilk müdahale:

Yangın, saat 16.00 sıralarında İzmir’in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesisleri bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın hurdalık deposunda başladı. Henüz nedenine ulaşılamayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekipler yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlattı.

müdahalenin seyri ve çalışmalar:

İtfaiye ekipleri yangına yönelik söndürme ve soğutma çalışmaları yürütüyor. Olay anından itibaren ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemeye odaklandı ve gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Yerel yetkililer ve itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarına devam ettiğini bildiriyor; olayla ilgili diğer ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

ALİAĞA’DA GEMİ SÖKÜM TESİSLERİNDEKİ HURDALIK DEPOSUNDA YANGIN

ALİAĞA’DA GEMİ SÖKÜM TESİSLERİNDEKİ HURDALIK DEPOSUNDA YANGIN

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akçakoca'da hayatını kaybeden tarım işçileri memleketlerinde son yolculuğa uğurl...
images

Kumluca sınırlarında orman yangını ihbarı
images

Muğla’da kavşakta çarpışma: elektrikli bisiklet otobüsün altına girdi, sürücü ya...
images

Keşan sahilinde çalıştırma anında alev alan otomobil küle döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara'da hazırlıklar hızlandı: Fidan ile Ömüraliyev 13. TDT zirvesini görüştü

erdoğan kabul etti: beş büyükelçi güven mektuplarını sundu

Didim’in voleybolunda yeni dönem: kadro ve teknik ekip güçlendirildi

Altın Top 2026: Dembele ve Messi'nin de aralarında olduğu 30 aday açıklandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı