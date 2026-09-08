Yurt ve kampüslerde güvenlik önlemleri artırılıyor

toplantının gündemi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında düzenlenen Yurt Güvenliği toplantısı, İçişleri Bakanlığı GAMER toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya 81 il valisi ile ilgili il müdürleri video konferans yöntemiyle katıldı. Oturumda üniversitelerin ve öğrenci yurtlarının açılmasına ilişkin güvenlik planlaması öncelikli konu olarak ele alındı.

risk analizine dayalı tedbirler:

Bakanlık yetkilileri, kampüsler ile öğrenci yurtları çevresinde yapılacak önlemlerin risk analizine dayandırılacağını belirtti. Asayiş ve narkotik denetimlerinin yoğunlaştırılması, güvenlik kameraları ile aydınlatmaların kontrolü ve eksiklerin giderilmesi gündemdeki başlıca maddeler oldu. Ayrıca kız ve erkek öğrenci yurtlarında görev yapan özel güvenlik personelinin eğitim alması ve periyodik denetimlerin yapılması önerildi.

uygulama detayları ve zamanlama:

Yetkililer 2026-2027 eğitim-öğretim yılı tamamen başlamadan önce önlemlerin hayata geçirilmesini hedefliyor. Denetimlerin hem kampüs içinde hem de yurt çevrelerinde yoğunlaştırılacağı, özellikle akşam saatlerinde devriye ve kamera takibinin artırılacağı vurgulandı. Uyum eğitimlerinin başlamasıyla birlikte okullarda güvenlik altyapısının gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

geçmiş olayların değerlendirilmesi:

Bakan Çiftçi, geçen yıl Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan hadiselerin tekrar etmemesi için alınan tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesini istedi. Bu dönemde son önlemlerin birkaç hafta içinde tamamlanması ve risklere karşı proaktif bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanlığı ile valiliklerin yurtların hazırlık sürecinde sağladığı desteğe teşekkür etti. Yapım, doğalgaz ve elektrik bağlantıları gibi lojistik konularda valiliklerin yakından takip ettiği ve il müdürlerine önemli kolaylıklar sağladığı aktarıldı.

Son olarak, yurt çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek uygulamalarda asayiş, narkotik, çocuk ve güvenlik şubelerinin iş birliğiyle sahada etkinliğin artırılacağı belirtildi. Bakanların çağrısı, eğitim döneminin başlaması öncesi kapsamlı ve koordineli bir denetim yaklaşımının uygulanması yönünde oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ VE İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ