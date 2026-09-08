Mersin'de Aksaz'taki yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor

yangına müdahale çalışmaları:

Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Aksaz mevkiinde çıkan orman yangını ihbarı saat 12.08'de alındı. Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre ekipler hızla bölgeye sevk edildi ve yangına ilk müdahale saat 12.11 itibarıyla başladı.

müdahale eden ekip ve araç sayısı:

Yangına müdahale eden ekipler arasında toplam 230 personel ile birlikte 66 kara aracı bulunuyor. Havadan destek kapsamında ise 2 uçak ve 5 helikopter görev yapıyor.

takviye sevkiyatı ve iş makineleri:

Çalışmalara takviye amacıyla bölgeye ayrıca 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treyler sevk edildi. Valilik, müdahalenin aralıksız şekilde sürdüğünü bildirdi.

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA 230 PERSONEL, 66 KARA ARACI, 2 UÇAK VE 5 HELİKOPTERLE MÜDAHALE SÜRERKEN, BÖLGEYE TAKVİYE EKİP VE İŞ MAKİNELERİ DE SEVK EDİLDİ.