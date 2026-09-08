Kırklareli'de mahallede sağlık: kadınlar fizyoterapistle harekete geçti

Kırklareli'de halk sağlığı haftası kapsamında düzenlenen etkinlik

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Fizyoterapist Eşliğinde Harekete Geçiyoruz" etkinliği, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Kırklareli Millet Bahçesi Basketbol Sahası'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, Sağlık Hayat Merkezi fizyoterapisti, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte verilen bilgiler ve uygulamalar:

Programda katılımcılara doğru duruş, sağlıklı hareket ve günlük yaşamda uygulanabilecek egzersizler konusunda bilgilendirme yapıldı ve fizyoterapist eşliğinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Kadınlar, fizyoterapistin yönlendirmeleriyle günün yorgunluğunu atarken beden farkındalığını artırmaya yönelik hareketler yaptı.

Yerel iş birliği ve hedefler:

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, etkinliği düzenlemelerinin amacını "Mahallemizde Hareket Var" ilkesiyle anlattı. Cerit, "3 Eylül’de Kırklareli Valisi Uğur Turan’ın öncülüğünde ‘Harekete Geç’ sloganı ile haftamızın açılışını yapmıştık" sözlerine yer vererek faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

Cerit ayrıca Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından Ankara'da başlatılan programın Kırklareli'nde de sürdürülmeye çalışıldığını vurguladı. Muhtarların destek verdiği çalışmalara değinerek mahalle bazında hareketliliği artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Programın kapanışında Cerit, "Sağlık Hayat Merkezi’nde görev yapan fizyoterapist arkadaşımız, bizlere günün yorgunluğunu atmamız için harekete geçirecek. Bu yaklaşımı tüm topluma yaymak istiyoruz" diyerek Halk Sağlığı Haftası'nı kutladı ve benzer etkinliklerin süreceğini belirtti.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ CERİT "MAHALLEMİZDE HAREKET VAR İLKESİ İLE HAREKET EDECEĞİZ" DEDİ.