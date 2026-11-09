Soruşturmanın yetki alanı değişti: dosya Ankara'ya, Sarıgül hakkında tahkikat sürüyor

Soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen tahkikat kapsamında hazırlanan dosyanın, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi. Kamuoyuna yansıyan bilgiye göre soruşturma İstanbul'daki süreçten çıkarılarak Ankara'da takip edilecek.

Soruşturmanın kapsamı:

Dosyada, 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmanın, "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarını kapsadığı kaydedildi. Hazırlanan tahkikat evrakı bu suç iddiaları çerçevesinde düzenlendi.

Yetkisizlik kararı ve sonraki adım:

Yetkisizlik kararı, soruşturmayı yürüten mercilerin dosya üzerindeki soruşturma yetkisinin sınırlılığı nedeniyle verildi. Bu kararın ardından dosya resmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi ve soruşturmanın bundan sonraki safhası yeni yetkili makam tarafından yürütülecek.

İlgili kurumlar tarafından yapılan açıklamada, süreç boyunca usul yönünden gerekli işlemlerin takip edileceği ve soruşturmanın seyrine ilişkin gelişmelerin yetkili makamlarca duyurulacağı belirtildi. Kamuoyuna yansıyan bilgilerin teyidi için resmi açıklamalar bekleniyor.

Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma dosyası Ankara’ya gönderildi