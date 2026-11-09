Aliağa'daki patlama sonrası fabrika önünde kişi kendini ateşe verdi

Aliağa'da HABAŞ önünde kendini ateşe veren kişi ağır yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bugün öğle saatlerinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından fabrikanın önünde kimliği belirsiz bir kişi üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Olay yerinde ağır yaralanan şahıs, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

patlamanın bilançosu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybeden işçi sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu. Patlamada ayrıca 13 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

gözaltılar ve soruşturma:

Olayın tüm yönleriyle incelenmesi için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimatıyla 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Yetkililer tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor ve yetkililer gelişmeler hakkında bilgi vermeye devam edecek.

Olayla bağlantılı olarak basına yansıyan bilgiye göre, kendini ateşe veren kişinin fabrika önüne geldiği ve burada üzerine yanıcı madde döküp bedenini tutuşturduğu belirtildi. Bu kişinin fabrikada yıllarca tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen T.İ. (40) olduğu kaydedildi.

İzmir'de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi