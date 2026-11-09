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Malatya'da narkotik takibinin son durağı: 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da Narkotik Şube'nin operasyonunda, şüphelinin üzerinde ve adresinde 3 kilo 278 gram esrar bulundu; 1 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 23:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da narkotik takibinin son durağı: 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi

operasyon detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri fiziki ve teknik takip sonucunda çalışma başlattı ve operasyon düzenledi.

arama ve yakalama:

Takip sırasında bir şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

operasyonun yöntemi:

Emniyet ekiplerinin çalışmasında hem fiziki hem de teknik takip yöntemlerinin kullanıldığı, arama ve yakalama işlemlerinin bunun sonucunda gerçekleştirildiği bildirildi.

MALATYA’DA SOKAK SATICILARINA OPERASYON

MALATYA’DA SOKAK SATICILARINA OPERASYON

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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