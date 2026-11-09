Malatya'da narkotik takibinin son durağı: 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi

operasyon detayları:
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri fiziki ve teknik takip sonucunda çalışma başlattı ve operasyon düzenledi.
arama ve yakalama:
Takip sırasında bir şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, 3 kilo 278 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.
operasyonun yöntemi:
Emniyet ekiplerinin çalışmasında hem fiziki hem de teknik takip yöntemlerinin kullanıldığı, arama ve yakalama işlemlerinin bunun sonucunda gerçekleştirildiği bildirildi.
MALATYA’DA SOKAK SATICILARINA OPERASYON
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