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İzmir'deki demir çelik fabrikası patlamasında can kaybı 17'ye yükseldi

Bakan Memişoğlu, İzmir'deki demir çelik fabrikası patlamasında ağır yaralanan bir kişinin daha öldüğünü, can kaybının 17'ye yükseldiğini duyurdu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 23:28

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EDİTÖR: Emre Koç

İzmir'deki demir çelik fabrikası patlamasında can kaybı 17'ye yükseldi

Olayın ayrıntıları:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan bir vatandaşın daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayın bilançosu:

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Kazada yaralanan ve tedavisi süren 12 kişi hastanelerde takip edilmektedir.

Bakanın açıklaması:

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İzmir’de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında, durumu ağır olan bir vatandaşımız daha maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlamada ölü sayısı 17&#039;ye yükseldi

HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlamada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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