Ehliyette maliyet artışı bekleniyor, 10 kasım son fırsat

Ehliyette yeni yıl değişiklikleri ve son fırsat

Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, mevcutta ortalama 30 bin TL civarında olan B sınıfı ehliyet maliyetlerinin yeni yılda önemli ölçüde artmasını beklediklerini açıkladı. Guda, harç ve ücret düzenlemeleriyle birlikte maliyetlerde 25-30 bin TL ek artış öngördüklerini ve bu artışın 2027'de toplam maliyeti yaklaşık 55 bin TL seviyesine taşıyabileceğini söyledi.

Sınav ve uygulama değişiklikleri:

Yeni yılda yalnızca ücretlerde değil sınav uygulamalarında da kapsamlı değişiklikler planlanıyor. Mevcut sabit güzergâh uygulaması kaldırılacak ve sınavlar komisyon tarafından belirlenecek yeni güzergâhlarda gerçekleştirilecek. Guda, daha önce 35 dakika süren direksiyon sınavlarının yeni düzende 2 saate kadar uzamasının beklendiğini ifade etti.

Bu değişikliklere paralel olarak harçlardaki düzenlemelerin sınav ve kurs ücretlerine yansıyacağı, Guda tarafından yüzde 35 civarında bir artış beklendiği vurgulandı. Yeni fiyatları belirleyecek olan Fiyat Tespit Komisyonu; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TSO ve sürücü kursları federasyonu temsilcilerinden oluşacak.

10 Kasım kaydı: neden son fırsat?

Guda, yeni kurallar ve artan maliyetlerden etkilenmek istemeyen adaylar için son fırsatın 10 Kasım'da başlayacak kurslara kayıt olduğunu söyledi. Buna göre 10 Kasım'da derslere başlayan adayların kurs programı 19 Kasım'da tamamlanacak; e-sınav tarihinin erken verilmesi durumunda, ek 16 saatlik direksiyon programı ile birlikte adaylar yıl içinde ehliyetlerini alabilecekler.

MEB'in elektronik sınav sistemine talebin yoğun olması nedeniyle sınav tarihlerinin gecikabildiği, ancak e-sınav tarihinin hemen verilmesi halinde 10 Kasım'da kursa yazılanların Aralık ayı son haftasında direksiyon sınavına girme imkânı yakalayabileceği belirtildi. Sınav takvimi tamamen MEB'in e-sınav planlamasına bağlı olacak.

Guda ayrıca sürücü kursu bedelinin şu an için ortalama 18 bin TL olduğunu hatırlattı ve yeni fiyatların Fiyat Tespit Komisyonu tarafından belirleneceğini yineledi. Sürücü adaylarına öneri olarak, yeni yılda beklenen zam ve uygulama değişikliklerinden etkilenmemek isteyenlerin 10 Kasım kurslarına kayıt yaptırmalarını tavsiye etti.

KARADENİZ SÜRÜCÜ KURSLARI DERNEK BAŞKANI HASAN GUDA