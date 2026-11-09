Pendik'te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda devrilen Mercedes sürücüyü ağır yaraladı

Pendik Tersane Köprüsü üzerinde akşam saat 20.45 sıralarında yaşanan kazada, kontrolden çıkan bir otomobil önce yol bakım tabelasına çarptı, ardından iki araca çarparak yan devrildi. 34 RAB 718 plakalı Mercedes'te sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 34 RAB 718 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Araç ilk olarak yol üzerinde bulunan yol bakım tabelasına çarptı; çarpmanın etkisiyle önündeki iki araca daha vurarak yan yattı ve devrildi.

müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşların 112 çağrısı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü titiz bir çalışmayla kurtardı; sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

Pendik'te yol bakım tabelasına çarpan Mercedes otomobil devrildi: 1 ağır yaralı