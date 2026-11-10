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Organik ürün satışında güvenin gözetildiği denetimler

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki organik ürün satan işletmelerin mevzuata uygunluğunu ve tüketici sağlığını kontrol etti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Organik ürün satışında güvenin gözetildiği denetimler

Organik ürün satışında güvenin gözetildiği denetimler

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde organik ürün satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında işletmelerin satışa sunduğu ürünlerle ilgili uygulamalar titizlikle incelendi.

Denetim kapsamı ve mevzuat incelemeleri:

Yapılan kontrollerde, organik ürün satışına ilişkin mevzuat hükümleri doğrultusunda incelemelerde bulunuldu. Ekipler, işletmelerin uygulamalarının mevzuata uygunluğunu değerlendirirken kayıt ve beyanlara dikkat etti.

Amaç ve sürdürülecek çalışmalar:

Denetimlerin temel amacı, vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve mevzuata uygun ürünlere ulaşmasını sağlamaktır. Bu çerçevede ilgili müdürlük, denetim çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi ve uygulamaların izlenmesine devam edileceğini kaydetti.

ERZİNCAN&#039;DA ORGANİK ÜRÜN SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ERZİNCAN'DA ORGANİK ÜRÜN SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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