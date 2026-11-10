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Kemah'ta denetimler: güvenilir gıda için aralıksız çalışma

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki gıda işletmelerinde mevzuata uygunluk denetimlerini sürdürüyor; hedef halk sağlığı ve güvenilir gıda.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kemah'ta denetimler: güvenilir gıda için aralıksız çalışma

Denetimlerin kapsamı:

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan kontrollerde işletmelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu değerlendiriliyor ve kayıtlarla uyum gözden geçiriliyor.

Amaç ve öncelikler:

Denetimlerin birincil amacı, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamaktır. Bu çerçevede yürütülen faaliyetlerle gıda güvenilirliği ve halk sağlığının korunması hedefleniyor.

Süreklilik ve toplumsal güven:

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildiriyor. Düzenli denetimler ve bilgilendirme çalışmalarıyla tüketici güveninin korunması amaçlanıyor.

KEMAH&#039;TA GIDA DENETİMLERİ SÜRÜYOR

KEMAH'TA GIDA DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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