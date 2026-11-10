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Okul çevresinde kimyasal tehlike: klor gazı 61 öğrenciyi hastanelik etti

Meysan'daki bir süt ürünleri fabrikasından sızan klor gazı Zehra Kız Lisesini etkiledi; 61 kız öğrenci nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Okul çevresinde kimyasal tehlike: klor gazı 61 öğrenciyi hastanelik etti

Meysan'da klor gazı sızıntısı:

Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetinin Amara kentinde bulunan bir süt ürünleri fabrikasında meydana gelen klor gazı sızıntısı, çevredeki yerleşim ve okulları etkiledi. Fabrika yakınındaki Zehra Kız Lisesi olumsuz etkilendi ve olay yerinde panik yaşandı.

Etkilenen öğrenciler ve müdahale:

Sızıntı nedeniyle okulda bulunan 61 kız öğrenci nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin yetkili kurumlar tarafından ilk müdahalelerin yapıldığı, solunum şikayetleri nedeniyle hastaneye sevk edildikleri bildirildi.

Bakanlık yönlendirmesi ve alınan önlemler:

Irak Çevre Bakanı Sirve Abdülvahid, vilayetlerdeki çevre müdürlüklerine okulların su depolarında kapsamlı saha incelemeleri yapılması ve su örneklerinin alınarak kullanım açısından güvenli olup olmadıklarının kontrol edilmesi talimatını verdi. Abdülvahid, öğrencilerin güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayarak, sağlıklarını ve hayatlarını tehlikeye atan ihmale müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Irak’ta meydana gelen klor gazı sızıntısı nedeniyle 61 kız öğrenci nefes darlığı şikayetiyle...

Irak’ta meydana gelen klor gazı sızıntısı nedeniyle 61 kız öğrenci nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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