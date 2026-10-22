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Alihocalar’da dere geçişi 800 milimetre borularla güçlendirilip ulaşıma açıldı

Kocaeli Büyükşehir ekipleri, selde kapanan Körfez Alihocalar Mahallesi dere geçişini 800 milimetre çapında borularla güçlendirip yeniden ulaşıma açtı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Alihocalar’da dere geçişi 800 milimetre borularla güçlendirilip ulaşıma açıldı

Alihocalar Mahallesi’ndeki kapalı yol yeniden hizmete girdi

Kocaeli’de etkili sağanak yağışın yol açtığı su baskını sonucunda Körfez ilçesi Alihocalar Mahallesi Küme Evleri mevkisinde dere geçişinde hasar oluştu ve bağlantı yolu kapanarak ulaşım aksadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahadaki ekipleriyle hızlı müdahale ederek, altyapı güçlendirme çalışmaları sonucunda yolu yeniden kullanıma açtı.

Dere geçişinde yapılan güçlendirme çalışması:

Bölgede yürütülen çalışmalarda önce mevcut beton büzler söküldü ve geçiş açıklığına daha geniş çaplı borular yerleştirildi. Yapılan müdahalede 800 milimetre çapında borular kullanılarak altyapının taşıma kapasitesi artırıldı. Bu müdahale sayesinde yağış sırasında oluşabilecek su akışı daha güvenli şekilde yönlendirilebilecek ve bağlantı yolunun tekrar güvenli biçimde hizmet vermesi sağlandı.

Büyükşehir ekiplerinin müdahalesi ve sonraki adımlar:

Müdahaleyi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri bölgedeki hasarın giderilmesi, ulaşımın yeniden sağlanması ve vatandaşların mağduriyetinin azaltılması amacıyla çalışmaları tamamladı. Ekipler, söz konusu dere geçişinin yanı sıra kent genelinde altyapı onarım ve destek çalışmalarına aralıksız devam ederek günlük yaşamın normale dönmesini hedefliyor. Bağlantı yolunun yeniden açılmasıyla Alihocalar Mahallesi’nde ulaşım bağlantısı yeniden sağlandı ve bölge halkının erişimi kolaylaştı.

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİ ALİHOCALAR MAHALLESİ’NDE SEL NEDENİYLE KAPANAN DERE GEÇİŞ YOLU, 800...

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİ ALİHOCALAR MAHALLESİ’NDE SEL NEDENİYLE KAPANAN DERE GEÇİŞ YOLU, 800 MİLİMETRE ÇAPINDAKİ BORULARLA GÜÇLENDİRİLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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