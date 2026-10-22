Sonbahar paleti Abant yolunda dronla hayat buldu

Abant yolunda sonbahar şöleni:
Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı güzergahında sonbahar renkleri etkileyici görüntüler oluşturdu. Yol boyunca sıralanan ağaçların yaprakları sarı, kahverengi, turuncu ve kızıl tonlarına bürünerek ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.
dronla kaydedilen kartpostallık anlar:
Havadan çekilen görüntülerde, ağaçların tepelerinde dolaşan bulutların oluşturduğu perdeyle birleşen renk cümbüşü özellikle dikkat çekti. Ormanlık alanın üzerinden alınan açı, yaprak dokusunun ve gökyüzü hareketlerinin uyumunu net biçimde yansıtıyor.
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