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Köprülüler caddesi yeni sıcak asfaltla konforlu ulaşıma hazırlanıyor

Vezirköprü'de Köprülüler Caddesi'nde altyapı tamamlandıktan sonra yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta Bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serimine başlandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Köprülüler caddesi yeni sıcak asfaltla konforlu ulaşıma hazırlanıyor

Köprülüler caddesi yeni sıcak asfaltla konforlu ulaşıma hazırlanıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde uzun süredir bozuk olan Köprülüler Caddesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra sıcak asfalt serimine başlandı. Belediye ekipleri, yol yüzeyini yenilemek için sahada yürütülen çalışmaları sürdürürken, bölgedeki trafik ve yaya güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

çalışmanın kapsamı:

Cadde üzerinde devam eden çalışmalar, yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta Bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serimini kapsıyor. Ekipler, mevcut altyapı düzenlemelerine uygun şekilde serim ve sıkıştırma işlemlerini gerçekleştiriyor; çalışmanın tamamlanmasının ardından yolun kullanım ömrü ve taşıma konforunda belirgin iyileşme bekleniyor.

belediye açıklaması:

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Murat Gül, vatandaşlara daha daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla asfaltlama faaliyetlerinin belirlenen program doğrultusunda diğer cadde ve sokaklarda da süreceğini bildirdi. Belediye, planlamaya uygun olarak ihtiyaç duyulan güzergâhlarda sıcak asfalt uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Köprülüler Caddesi çalışmalarının ardından ihtiyaç duyulan diğer güzergâhlarda da sıcak asfalt çalışması yapılacağı bildirildi.

VEZİRKÖPRÜ&#039;DE BEKLENEN AN GELDİ: KÖPRÜLÜLER CADDESİ&#039;NDE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI!

VEZİRKÖPRÜ'DE BEKLENEN AN GELDİ: KÖPRÜLÜLER CADDESİ'NDE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI!

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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