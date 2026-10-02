Aliyev: dış politikamızı müdahalelere kapalı, askeri gücü artırmaya odaklanıyoruz

Azerbaycan lideri kurultayda bağımsızlık ve güç vurgusu yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkanı İlham Aliyev, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nde gerçekleştirilen YAP 8. Kurultayı'nda ülkenin dış politika ve güvenlik anlayışına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Aliyev, bu kurultayın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam olarak geri kazanmasından sonra düzenlenen ilk büyük parti toplantısı olduğunu belirtti.

Kurultayın tarihi önemi:

Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferin ardından yeni bir döneme girildiğini, o zaferden bu yana ortaya çıkan uluslararası gerçekliklerin küresel ölçekte kabul gördüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı, bunun hem siyasi hem de güvenlik sahasında Azerbaycan'a yeni imkânlar sağladığını söyledi ve partinin bu yeni ortamda sorumluluklarının arttığını vurguladı.

Ermenistan ile ilişkiler ve barış şartları:

Ermenistan yönetimine yönelik sert sözler de konuşmada öne çıktı. Aliyev, geçmişteki Ermenistan liderlerini 'askeri suçlu' olarak nitelendirirken, kalıcı barış için Anayasa'da Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları içeren maddelerin tamamen değiştirilmesinin tek şart olduğunu belirtti. Aliyev, bu konuda net bir tutum sergileyerek, barışın ancak karşılıklı ve güvene dayalı yeni çerçevelerle mümkün olacağını ifade etti.

'Önceki Ermenistan liderleri, onların hepsi askeri suçlulardır ve kendi cezalarını çekmelidirler.'

Güçlendirilmiş güvenlik ve enerji vurgusu:

Aliyev, ülkenin ana önceliklerinden birinin askeri gücün artırılması olduğunu söyledi: 'Bugün ana görevlerimizden biri askeri gücümüzün artırılmasıdır.' Bunun gerekçesi olarak halkın geçmişte yaşadığı trajediyi, bölgedeki güvenlik dinamiklerini ve Azerbaycan'ın enerji kaynakları sayesinde artan jeopolitik önemini gösterdi. Aliyev, enerji güvenliğinin doğrudan milli güvenlik meselesi olduğuna işaret ederek, Azerbaycan'ın enerji üreten, çıkaran ve ihraç eden nadir ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

'Kimsenin yardımına veya himayesine ihtiyacımız yok.' ifadesiyle Aliyev, dış politikanın bağımsızlık temelinde şekilleneceğini ve ülke iç işlerine dış müdahalelerin kabul edilmeyeceğini vurguladı.

İç politika, ideoloji ve İslam dayanışması:

Parti ideolojisinin yabancı etkilerden arındırılmasının önemine değinen Aliyev, Yeni Azerbaycan Partisi'nin Güney Kafkasya'nın en büyük siyasi gücü olmaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca Azerbaycan'ın İslam dünyasında birleştirici ve stratejik bir rol oynadığını, İslam dayanışmasının güçlendirilmesi için aktif çabalar sarf ettiklerini belirtti. Aliyev, ülkenin ekonomik bağımsızlığını sağlayarak uluslararası arenada saygın bir konum elde ettiğini de sözlerine ekledi.

Kurultayda verilen mesajlar, Azerbaycan'ın hem iç siyaset hem de dış politikada bağımsızlık, güç ve bölgesel sorumluluk ekseninde hareket etmeye devam edeceğini ortaya koydu. Aliyev'in sözleri, ülkenin güvenlik öncelikleri ile dış ilişkilerde takip edeceği çizgiyi netleştirdi.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, YENİ AZERBAYCAN PARTİSİ'NİN (YAP) 8. KURULTAYI'NDA YAPTIĞI KONUŞMADA, "DIŞ POLİTİKAMIZI, KİMSENİN İŞLERİMİZE KARIŞMAYACAĞI ŞEKİLDE İNŞA EDİYORUZ VE ETMEYE DEVAM ETMELİYİZ. KİMSENİN YARDIMINA VEYA HİMAYESİNE İHTİYACIMIZ YOK" DEDİ.