Alkol kontrolünde 'uyumaya geldim' diyen sürücünün savunması ceza getirdi

Bursa'da alkol denetiminde ilginç anlar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürüttükleri uygulamalar kapsamında Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde durdurulan 16 AUS plakalı kamyonet sürücüsü Murat Y. ile karşılaştı. Ekipleri görünce ara sokağa giren sürücü, polisle konuşmasında 'uyumaya geldim' diyerek kendini savundu. Yapılan alkol testinde sürücünün 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi.

Denetimdeki diyaloglar ve savunma:

Uygulama sırasında komiserle sohbet eden sürücü, polis memurlarına 'Yap bir şeyler be abi' diye seslendi; komiserin 'Yaptık zaten' karşılığı sosyal medyada da ilgi çekti. Sürücü, arabayı bir kenara çekip içinde uyumayı planladığını, içkileri ileride içtiğini söyledi. Bu ifadeler hem polis ekiplerini hem de alanda bulunan gazetecileri güldürdü.

Denetim sırasında sürücünün 'Arabayı buraya çekip yatacaktım. Arabanın içinde alkol var, ileride içtim' şeklindeki açıklamaları tutanaklara geçirildi ve görüntülere yansıdı.

Ceza ve idari işlemler:

İfade işlemleri için karakola götürülen Murat Y., ceza kağıtlarına imza attıktan sonra 'Yaktınız beni. Bir güzellik yapın bari' diye talepte bulundu. Sürücüye trafik idari işlem olarak 25 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Olayla ilgili işlemler tamamlanarak tutanaklar düzenlendi.

Bursa emniyet birimleri, kent genelindeki benzer uygulamalarla trafikte alkol kaynaklı risklerin önlenmesine yönelik denetimler yapmaya devam ediyor.

BURSA'DA ALKOL DENETİMİNE TAKILAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜ, "UYUMAYA GELDİM" DEDİ. 1.10 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKAN SÜRÜCÜ HEM POLİSİ, HEM GAZETECİYİ GÜLDÜRDÜ. KOMİSERE, "YAP BİR ŞEYLER" DİYEN SÜRÜCÜ İLE KOMİSERİN İLGİNÇ DİYALOGLARI KAMERAYA YANSIDI.