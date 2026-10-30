Dolar 49,9409 +0,06%
Euro 55,7383 -0,07%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.292,65 -2,79%
EUR/USD 1,1157 -0,21%
Brent Petrol 113,70 +2,62%
--°

enkaz kaldırma süreçlerindeki kamu zararı şüphesi: 6 görevliye soruşturma izni

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin yıkım ve enkaz kaldırma süreçlerine ilişkin bilirkişi tespitleri sonrası 6 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

enkaz kaldırma süreçlerindeki kamu zararı şüphesi: 6 görevliye soruşturma izni

Olayın özeti:

Malatya’da 6 Şubat depremlerinin akabinde yürütülen yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin ön inceleme tamamlandı. İl İdare Kurulu Müdürlüğü kararında, yapılan bilirkişi tespitleri temel alınarak bazı uygulamalarda usulsüzlük ve kamu zararı şüphesi oluştuğu belirtildi. Karar, 13 Ekim 2026 tarihli olup Vali Seddar Yavuz imzasını taşıyor.

Bilirkişi raporu ve mali tespitler:

Bilirkişi raporunda, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen işlemlerde kamu zararının 30 milyon 682 bin 352 TL ile 33 milyon 750 bin 587 TL arasında değişebileceği ifade edildi. Valilik incelemesinde, bu hesaplamaların çoğunlukla evrak üzerinden yapıldığı, döküm sahalarında fiziki ölçüm ve tespitlerin yeterince gerçekleştirilmediği vurgulandı.

Raporda ayrıca enkazda bulunan taş, ağaç ve toprak gibi malzemelerin ekonomik değerlerinin doğru biçimde değerlendirilememesi ve 98 yıkım sözleşmesi kapsamında döküm sahalarının belli olması nedeniyle hesaplamalarda tereddüt oluştuğu kaydedildi. Binlerce kamyona tekabül eden enkaz için döküm sahalarında fiziki inceleme yapılması gerektiği öne sürüldü.

Soruşturma izni verilen kişiler ve süreç:

İl İdare Kurulu Müdürlüğü, ön inceleme sonucu bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Soruşturma izni verilenler arasında olay tarihinde Malatya Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı olarak görev yapan A.B., YİKOB müdür veya müdür vekilleri S.D., A.Y. ve C.S. ile muayene ve kabul komisyonu üyeleri M.B. ve Y.Y. yer alıyor.

Kararda, verilen soruşturma izninin 4483 sayılı Kanun kapsamına göre düzenlendiği ve kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz edilebileceği belirtildi. İtirazların yetkili merci olarak Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine yapılabileceği kaydedildi.

İleriye dönük gereklilikler:

Valilik incelemesi, olası kamu zararının kesin olarak tespit edilebilmesi için döküm sahalarında fiziki inceleme yapılması gerektiğini net biçimde ortaya koydu. Bu aşama, hem mali tespitlerin doğrulanması hem de sorumlulukların adli makamlarca sağlıklı şekilde araştırılabilmesi açısından önem taşıyor.

Soruşturma izni, iddiaların adli makamlarca ayrıntılı incelenmesine olanak sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Sürecin ilerleyişi, yapılacak fiziksel incelemeler ve adli soruşturmanın sonuçları kamu zararı iddialarının netleşmesinde belirleyici olacak.

MALATYA’DA ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 6 KAMU GÖREVLİSİNE SORUŞTURMA İZNİ

MALATYA’DA ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 6 KAMU GÖREVLİSİNE SORUŞTURMA İZNİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da merdiven altı sigara üretimine baskın: binlerce makaron ve paket ele ge...
images

Batman'da Beşiri operasyonunda 5 aydır aranan Y.E. tutuklandı
images

Belediye başkanının ilk müdahalesi hayat kurtarmaya çalıştı: Serik'te yaya geçid...
images

Mersin'de torbacı operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de narkotik baskını: sentetik maddeler ve para ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Kütahya ustasını dualarla andı: Hamza Üstünkaya anısına mevlit

Altıncı yılda deprem hazırlığı: İzmir'de kapsamlı saha ve masa tatbikatı

Erzincan'da seralara 15 bin 579 kilogram örtüyle üretim atağı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek