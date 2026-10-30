Topraktan çıkan yazıtlı taş blok Pamukova'da dikkat çekti

Pamukova'da altyapı çalışmasında toprak altından çıkan taş blok:

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Akçakaya Mahallesi yolunda yürütülen altyapı çalışması sırasında toprak altından yüzeye çıkarılan büyük boyutlu taş blok, mahalle sakinleri ve saha ekibinin ilgisini çekti. Yol kenarındaki kazı esnasında ortaya çıkan kalıntı, üzerindeki detaylı işçilik ve çok satırlı yazıt nedeniyle kısa sürede konuşulmaya başlandı.

Taşın fiziksel özellikleri ve yazıtın niteliği:

Buluntunun yüzeyinde, alt kısmında kıvrımlı mimari süslemeler ve volüt detayları göze çarpıyor. Yazıt kısmı çok satırlı ve antik alfabe ile düzenli bloklar halinde kazınmış; yüzeydeki dikkat çeken dizi MNI... POY ZON K... biçiminde okunuyor. Uzmanlar, bu tür biçimsel özelliklerin genellikle anıt mezar, onurlandırma kitabeleri veya adak yazıtları ile ilişkili olduğunu belirtiyor.

İnceleme süreci ve beklenen adımlar:

Taş bloğun Grekçe veya Latince harflerle yazılmış resmi, idari ya da anıt/mezar kültüne ait olabileceği değerlendiriliyor; ancak hangi döneme ait olduğuna dair kesin tespit, yapılacak epigrafik ve teknik incelemelerin ardından konulacak. Yetkililer, öncelikle yazıtın fotoğraf ve çizimle belgelenmesi, taşın koruma altına alınması ve taşın üzerindeki işaretlerin laboratuvar ortamında analiz edilmesi gibi adımların izleneceğini aktarıyor.

Mahallede oluşan merak, bölgedeki diğer olası kalıntıların araştırılmasını da gündeme getirdi. Saha ekipleri ve ilgili uzmanlar, buluntunun kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi sürecinde çevrede daha geniş kapsamlı inceleme yapılmasının gerekliliğine dikkat çekiyor.

SAKARYA’DA SÜRDÜRÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA TOPRAK ALTINDAN GÜN YÜZÜNE ÇIKARILAN ANTİK DÖNEM YAZITLI TAŞ BLOK, MAHALLELİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ.