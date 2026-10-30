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Oleshky'de ateşkeste ilk konvoy: yardım ve tahliyeler başladı

Oleshky'ye gıda ve tıbbi yardım taşıyan konvoy ulaştı; Lubinets ve Lantratova tahliyeyi denetliyor, çıkışlar Anapa ve Gomel üzerinden sağlanıyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Caner Şahin

Oleshky'de ateşkeste ilk konvoy: yardım ve tahliyeler başladı

Konvoy ve insani yardım:

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde, ateşkesin ilan edildiği Oleshky'ye ilk insani yardım konvoyu giriş yaptı. Rus medyası konvoyun gıda ve tıbbi malzeme taşıdığını bildirdi. Bölgedeki mayın temizleme çalışmaları tamamlanmış durumda ve ateşkes 27 Ekim'den bu yana sürüyor; bu çerçevede yardım ulaştırıldı.

Yetkililer ve tahliye düzeni:

Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets ile Rus mevkidaşı Yana Lantratova Oleshky'de bir araya geldi. Lantratova, şehri terk etmek isteyenleri taşımak için en az 750 koltuklu 25 otobüsün hazır beklediğini açıkladı. Lubinets, sakinlerin güvenli bir şekilde ayrılabileceğini vurguladı ve arabuluculuğu yapan tarafın devamlılığının önemine dikkat çekti.

Lubinets, ziyaret sırasında şunları belirtti: 'Oleshky’den ayrılmak isteyen herkese bunu güvenli bir şekilde yapma fırsatı verilecektir. Aynı zamanda kalmayı tercih edenler kalabilecek ve gerekli tüm insani yardımı alacaklar.' Lubinets, savaşın başlamasından bu yana Rus işgali altındaki Ukrayna bölgelerini ziyaret eden ilk Ukraynalı yetkili oldu.

Tahliye güzergahı ve şehirdeki durum:

Tahliye planına göre ayrılacak kişiler önce Rus işgali altındaki topraklara, ardından Rusya'nın güneyindeki Anapa kentine geçecek. Oradan Rus hükümetine ait bir uçakla Belarus'taki Gomel'e götürülecek ve buradan kara yoluyla Ukrayna'nın Çernihiv bölgesine sevk edilecekler.

Buna karşın geniş çaplı yıkım, gaz, elektrik ve su kesintileri sebebiyle çok sayıda kişinin şehirde kalmayı tercih ettiği bildiriliyor. Ateşkesin 1 Kasım Pazar günü sonuna kadar yürürlükte kalması bekleniyor. Sürecin sağlanmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın girişiminin rol oynadığı aktarılıyor.

Ukrayna&#039;nın güneyindeki Herson bölgesinde ateşkes ilan edilen Oleshky şehrine gıda ve tıbbi...

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde ateşkes ilan edilen Oleshky şehrine gıda ve tıbbi malzeme taşıyan insani yardım konvoyu giriş yaptı. Açılan tahliye koridoruyla şehirden ayrılmak isteyen sakinler çıkış yapıyor.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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