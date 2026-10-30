Kumluca'da daire yangını: park halindeki araçlar müdahaleyi zorladı

Kumluca'da apartman dairesinde yangın:

Antalya'nın Kumluca ilçesi Merkez Mahallesi Yuva Sokak'taki bir apartman dairesinde saat 15.20 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye müdahalesi ve ulaşım zorluğu:

Olay yerine ulaşan ekipler, park eden araçlar nedeniyle müdahalede güçlük yaşadı. Ekipler, yaşanan zorluğa rağmen yangına müdahale ederek bölgedeki alevleri söndürdü.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi; dairenin bir odası zarar gördü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNDE APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGIN ANINDA EVDE KİMSENİN OLMADIĞI ÖĞRENİLİRKEN, DAİRENİN BİR ODASI ZARAR GÖRDÜ.