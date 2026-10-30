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Marmaris'te kayalıklara çarpan teknedeki iki kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Marmaris Sarımersin Koyu'nda kayalıklara çarpan özel teknedeki iki kişi, 112 çağrısı üzerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı ve iskeleye getirildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Marmaris'te kayalıklara çarpan teknedeki iki kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Marmaris sahilinde kurtarma operasyonu

Marmaris ilçesi Sarımersin Koyu mevkiinde, içinde iki kişinin bulunduğu özel bir tekne kayalıklara çarptı. Olayda bulunan şahıslar, durumun kritik olması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

Kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye bir Sahil Güvenlik Botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Ekiplerin başlattığı müdahale sonucunda, kayalık bölgedeki iki şahıs kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı.

Teknenin durumu ve iskeleye çekilmesi:

Kurtarma sonrası özel tekne, Sahil Güvenlik botunun refakatinde güvenli bölgeye çekildi. Tekne ve kurtarılan şahıslar, liman işlemleri için Marmaris İçmeler Belediye İskelesi'ne getirildi.

Operasyon, sevk edilen ekiplerin koordineli müdahalesiyle tamamlandı ve bölgedeki deniz trafiği kontrol altında tutuldu.

MARMARİS AÇIKLARINDA KAYALIKLARA ÇARPAN TEKNEDEKİ İKİ KİŞİYİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ...

MARMARİS AÇIKLARINDA KAYALIKLARA ÇARPAN TEKNEDEKİ İKİ KİŞİYİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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