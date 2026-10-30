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Trafikte 9 aylık bebeğin yanında yapılan tehdit ağır cezayla sonuçlandı

İzmir Konak'ta eşi ve 9 aylık bebeğiyle seyreden sürücünün önünü kesip tehdit eden iki şüpheli yakalandı; ağır idari para cezaları kesildi, adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafikte 9 aylık bebeğin yanında yapılan tehdit ağır cezayla sonuçlandı

Trafikte meydana gelen tehdit olayı sonrası iki şüpheliye idari ve adli işlem uygulandı

İzmir'in Konak ilçesinde, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde dün gece yaşanan olayda, eşi ve 9 aylık bebek ile birlikte araçta bulunan sürücünün önünün kesilmesi ve tehdit edilmesi büyük tepki topladı. Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, eşi ve bebeğiyle ilerleyen bir sürücü ile öndeki aracın sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öndeki araçtan inen iki şüpheli, diğer aracın önünü keserek camın açılmasını istedi. Araçtakinin cep telefonuyla kayıt yapmasına sinirlenen şüpheliler, çekimi durdurmasını talep etti. Görüntülerde araçtakilerin bebek olduğunu belirtmesine rağmen tehditlerin sürdüğü ve ailenin korku dolu anlar yaşadığı görülüyor.

Soruşturma ve uygulanan cezalar:

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, videonun sosyal medyaya yansımasının ardından kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, öndeki aracın sürücüsünün diğer aracı ısrarla takip ettiği ve araçtan inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Bu doğrultuda şüpheliler hakkında idari ve adli işlemler yürütüldü.

İnceleme sonucunda, sürücü E.O. (25) isimli şahsa 186.438 lira trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 120 gün süreyle geri alındı ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Olaydaki yolcu Y.Ö. (27) isimli şüpheliye ise 180.000 lira trafik idari para cezası kesildi. Şüpheli şahıslar hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, trafikte benzer davranışların hem birer suç unsuru oluşturduğunu hem de başkalarının can güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını vurguluyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin dikkati çekmesi ve kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesi, olayın aydınlatılmasında etkili oldu.

İZMİR&#039;İN KONAK İLÇESİNDE TRAFİKTE SEYİR HALİNDEKİ BİR SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNÜ KESEREK EŞİ VE 9 AYLIK...

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE TRAFİKTE SEYİR HALİNDEKİ BİR SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNÜ KESEREK EŞİ VE 9 AYLIK BEBEĞİNİN YANINDA TEHDİT EDEN İKİ ŞÜPHELİ, POLİSİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR SONUCUNDA YAKALANARAK AĞIR PARA CEZALARINA ÇARPTIRILDI VE HAKLARINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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